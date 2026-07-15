Jude Bellingham golpea a Valentín Barco; así fue el zape que recibió el jugador argentino | VIDEO

Jude Bellingham fue uno de los delanteros más apoyados en el Mundial 2026 y aunque la selección inglesa perdió frente a Argentina 2-1 en semifinales, hubo un momento que se hizo viral en redes sociales.

Y es que parece ser que el jugador inglés no contuvo su rabia en un momento del partido donde decidió darle un zape al centrocampista frente a las cámaras, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

Jude Bellingham golpea a Valentín Barco

En medio de la altísima tensión que se vivía al final del partido, después del silbatazo final, Jude Bellingham le dio un golpe en la nuca a Barco mientras que el lateral celebraba junto a sus compañeros haber calificado a la final.

En el video, podemos notar que el argentino se da cuenta del zape y entonces comienzan a encenderse los ánimos entre los dos. Esto ocurrió después de que el británico chocó manos con uno de sus contrincantes y el joven le pasó de largo.

Después de este encontronazo, los compañeros de ambos equipos se acercaron para evitar que comenzara un enfrentamiento más serio con consecuencias graves entre ambos.

👀 La tensión de la semifinal entre Argentina e Inglaterra no terminó con el silbatazo final. Mientras la Albiceleste celebraba su pase a la final, Jude Bellingham protagonizó un altercado con Valentín Barco al propinarle un golpe en la nuca, desatando empujones y reclamos entre… pic.twitter.com/svbeTv8ItQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 16, 2026

El cierre del partido estuvo marcado por diversos empujones e intercambios de palabras entre jugadores de ambas selecciones, aunque el árbitro estadounidense prefirió no expulsar a ningún futbolista.

Muchos defendieron la actitud de Bellingham, principalmente porque indicaron que algo debieron decirle al delantero para provocarlo en la cancha. Te dejamos algunas de las reacciones en redes sociales sobre este momento por parte del público:

“Alos argentinos se les olvidó que Jude Belligan habla español y que entendió lo que le dijeron tras espaldas“.

"Algo le dijo, ellos son así tiran la piedra y esconden la mano“.

“Bellingham se notaba tranquilo, yo creo que ese argentino dijo algo sobre Inglaterra o de el por eso reaccionó así“.

"Miren, chicos, él saludó al primer argentino. Obviamente estaba enojado, pero también fue profesional. Hasta que el otro tipo pasó a su lado y le dijo algo que se puede ver claramente. Ahí fue cuando reaccionó“.

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