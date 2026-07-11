Detienen en Argentina a Rodolfo Junior Aguirre, mexicano buscado en EU por narcotráfico

Autoridades de Argentina informaron la detención de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, mexicano buscado por Estados Unidos por su presunta participación en delitos vinculados al narcotráfico, prófugo desde 2017.

Así lo informó la Secretaría de Inteligencia del Estado de Argentina (SIDE) a través de un comunicado, donde destacó que la detención del mexicano ocurrió después de que se detectara que el mismo intentó ingresar al país sudamericano.

Sede de la Secretaría de Inteligencia del Estado de Argentina (SIDE). ı Foto: Bloomberg

De esta forma, tras notificar a las autoridades pertinentes, se efectuó un operativo en Puerto Madero, donde, tras un cateo en un hotel, se detuvo a Aguirre Covarrubias.

“Mediante tareas de inteligencia y con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones, la SIDE detectó el ingreso al país del prófugo y, tras verificar con las autoridades estadounidenses la vigencia del requerimiento judicial, dio intervención a Interpol de la Policía Federal Argentina”, se lee en el comunicado.

Puerto Madero, en Buenos Aires, Argentina. ı Foto: Flickr

“Con la información suministrada por la SIDE, la Policía Federal Argentina localizó y detuvo al prófugo en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero”, abundó.

De acuerdo con el SIDE, el mexicano quedó a disposición de la Justicia de Argentina, mientras se resuelve el proceso de extradición hacia Estados Unidos.

¿Quién es Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, mexicano detenido en Argentina?

Según el comunicado del SIDE, Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, de nacionalidad mexicana, era requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois por los delitos de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína.

Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, mexicano detenido en Argentina. ı Foto: SIDE

De acuerdo con el recuento de la autoridad argentina, la causa contra el ciudadano mexicano inició en 2016, cuando fue detenido.

No obstante, poco después recuperó la libertad bajo fianza, momento en el cual incumplió las condiciones impuestas por el tribunal, lo que ocasionó que fuera considerado nuevamente prófugo.

Comunicado de la inteligencia argentina sobre la detención de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias. ı Foto: SIDE

De acuerdo con reportes de medios internacionales como Infobae, el cambio de estatus de Aguirre Covarrubias de libertad bajo fianza a prófugo ocurrió en 2017, por lo que, al momento de su detención, el mexicano llevaba nueve años evadiendo la justicia.

No se conoce más información sobre las presuntas actividades criminales de Rodolfo Junior Aguirre y ni autoridades mexicanas ni estadounidenses han dado más información al respecto.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am