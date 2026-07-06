Tras la derrota de México ante Inglaterra, un detalle que destacó para la afición fue el respeto con el que los integrantes del cuadro británico hablaron sobre sus contrarios mexicanos, al evitar cualquier tipo de ataque personal o sobre su juego.

Uno de los jugadores que más destaco fue Jude Bellingham, quien incluso intercambió playeras con Gilberto Mora, el más joven de El Tri, en un gesto de profundo compañerismo y reconocimiento para el mexicano de 17 años de edad.

"Gilberto Mora":

Porque intercambió playeras con Bellingham pic.twitter.com/SMXN8dGgWd — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 6, 2026

Sin embargo, este no fue el único buen gesto de Belligham, quien demostró que además de ser uno de los grandes goleadores de Inglaterra, también entiende que el respeto es muy importante dentro del deporte para un juego sano.

¿Qué dijo Jude Bellingham sobre Erik Lira?

Fue en un encuentro con la prensa tras vencer a El Tri que Jude Bellingham se dirigió en español a la prensa para reconocer el nivel de la Selección Mexicana, así como el ambiente que se vivió en el Estadio de la Ciudad de México.

“Son increíbles, juegan con mucho corazón. Es un placer jugar aquí contra ellos”, expresó el mediocampista del Real Madrid. “Fue un partido caótico, pero hay que darle mérito a México, estuvieron a otro nivel. Nunca los subestimamos ni un minuto, sabíamos que iban a ser exactamente tan buenos como pensábamos”, afirmó.

Ya para que Bellingham destaque lo de Erik Lira es porque no dimensiones el crack que tiene la selección , ojalá lo veamos en un equipo grande de Europa. pic.twitter.com/XhYaLNxD4V — Erick Donovan (@ErickNoLaPasa) July 6, 2026

El futbolista también dedicó unas palabras a Erick Lira, uno de sus rivales durante el encuentro: “Ese medio centro corre mucho, muy fuerte”, comentó al destacar el desempeño del jugador mexicano.

Las declaraciones del inglés sobre el mexicano despertó emoción entre la afición de la Selección Nacional, quienes celebraron que un futbolista con la calidad de Bellingham hablara de tal modo sobre el defensivo del Cruz Azul. Te dejamos algunas reacciones:

“Dilo sin miedo Jude, te sorprendió la calidad de don Erik Antonio Lira Méndez”.

“Qué tipo tan educado”.

“El mediocentro. Viejo, si con esto Lira no va a Europa no sé qué necesite hacer".

“El comportamiento de un jugador de primer nivel”.

“Hasta este cabr** se sacó de pedo con Lira, ¡que jugador!"

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