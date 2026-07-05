¿Quién es Jobe Bellingham y dónde juega el hermano de Jude Bellingham, el jugador de Inglaterra?

Jude Bellingham es uno de los jugadores más destacados de la selección inglesa, quien a lo largo de su participación en la Copa del Mundo hasta hoy, ha logrado 2 goles en total, incluyendo el primero contra México en el partido del Estadio de la CDMX.

Su destacada participación como un futbolista de talla internacional hace que muchos pongan atención a las personas que conforman su círculo más cercano, incluyendo a su hermano, Jobe Belligham.

¿Quién es el hermano de Jude Belligham?

Jobe Belligham nació el 23 de septiembre de 2005. El futbolista británico juega como centrocampista para el Borussia Dortmund de la Bundesliga.

Actualmente, tiene 20 años de edad. Debutó en el año 2022 y hasta el momento, ha formado parte de tres equipos: el Birringham City F.C., el Sunderland A.F.C. y el Borrusia Dortmund.

Nació en Stourbridge y es hijo menor de Denise y Mark Bellingham. El hermano menor de Jude Belligham, que le precedió en la academia del Birmingham City, donde ambos pasarían sus años de formación.

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