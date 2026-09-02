Mastercard pone a México entre sus mercados clave para crecer e invertir

Ante un entorno de incertidumbre global, México es un punto estratégico para el negocio de Mastercard, aseguró Jon Huntsman, vicepresidente y presidente de Crecimiento Estratégico de la firma.

“El año pasado intentamos identificar los mercados más importantes para la economía global desde el punto de vista del futuro, y México es uno de ellos.Y con eso, como empresa, tenemos un enfoque muy fuerte en el crecimiento, la inversión, la colaboración y las alianzas”, declaró en Summit México 2026.

En el evento, Huntsman —exembajador de Estados Unidos en China— declaró que el país, al igual que la economía global, “está en la cúspide de un crecimiento real” y ha sabido sortear el “ruido” generado por el gobierno de Donald Trump.

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Los países que están avanzando son aquellos que se enfocan en la señal, no en el ruido. Porque con el entorno actual hay mucho ruido (...) La necesidad de colaboración económica es crítica. Escucho hablar al Presidenta de México, y habla sobre los planes de crecimiento en torno a la inclusión, en torno a cosas como la digitalización”, declaró.

Mastercard ı Foto: larazondemexico

Sin embargo, el también exgobernador de Utah, dijo que para que México pueda tener éxito la digitalización de los pagos no tiene que estar rezagada.

“La condición se convierte en el sistema operativo para los negocios; sin él, pasas un rato más difícil, pierdes visión, vas más lento. Hay más fricción. Con él, creces.Y por eso, parte del trabajo que estamos haciendo es realmente ayudar a que México tenga ese sistema operativo para el crecimiento”, acotó.

Para dinamitar el ecosistema de pagos digitales, dijo, no solo es necesario contar con una infraestructura segura y confiable, sino también ayudar a las pequeñas y medianas empresas.

MASTERCARD QUIERE UN MILLÓN DE CLIENTES

Por su parte, Silvana Hernández, presidenta de la División Norte de América Latina de Mastercard, dijo a los medios de comunicación que en México hay un potencial enorme para traer innovación y digitalización, así como tecnología y seguridad.

Para ello anunció la expansión del programa Mastercard Avance Mipyme para ayudar a micro, pequeñas y medinas empresas (Mypimes) en la adopción de pagos digitales.

“Nosotros creemos que cuando un negocio pequeño puede aceptar pagos digitales, no solo se conectan con un número de usuario sino también tiene un camino de acceso a servicios financieros más sofisticados; como el crédito”, aclaró.

La ejecutiva de Mastercard también mencionó que el anuncio de otro programa enfocado en ciberseguridad para Mipymes.

“Buscamos ayudar a las Mipymes a utiliza herramientas digitales de la manera más segura posible. Es importante porque la ciberseguridad es un tema prioritarias y las Mipymes necesitan ayuda fácil para asegurar sus sistemas”, consideró.

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MSL