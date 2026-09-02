Suscriben Pemex y Woodside Energy Memorando de Entendimiento

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa Woodside Energy firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante, que establece un marco de cooperación técnica y estratégica en materia de exploración y producción de hidrocarburos.

El Memorando de Entendimiento, suscrito por la Directora General Ejecutiva de Woodside Energy, Liz Westcott, y por el Director General de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, contempla el intercambio de conocimiento técnico, experiencias y mejores prácticas de la industria de petróleo y gas, así como la identificación y evaluación conjunta de oportunidades de colaboración en actividades de exploración y extracción.

A través de este acuerdo, ambas empresas podrán analizar, desarrollar y, en su caso, ejecutar de manera conjunta proyectos integrales en materia de exploración y producción de hidrocarburos, aprovechando sus capacidades, experiencia y conocimiento técnico.

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Con la suscripción del MoU, Pemex y Woodside Energy fortalecen su relación y amplían su marco de colaboración para evaluar nuevas oportunidades de desarrollo en el sector de hidrocarburos.

Por parte de Woodside Energy participaron el Vicepresidente para Trion, la Vicepresidenta de Operaciones de Asuntos Corporativos, el Director de Asuntos Corporativos México y el Vicepresidente y Jefe de Gabinete.

Por parte de Pemex asistieron el Director de Exploración y Extracción y la Subdirección de Exploración y Extracción por contratos y asociaciones.

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FGR