Grupo Andrade cumple 100 años impulsando la movilidad en México

La historia del automóvil en México es inseparable de la evolución de sus familias y su economía. Desde 1926, cuando las carreteras eran escasas y el transporte un desafío, una empresa ha acompañado esta transformación: Grupo Andrade, que hoy celebra un siglo de trayectoria.

Lo que comenzó como una única agencia Ford en un país con apenas 15 millones de habitantes, hoy se ha convertido en una red que conecta a millones de mexicanos con sus trabajos, sus seres queridos y sus oportunidades, reflejando el crecimiento de una nación que supera los 130 millones de residentes.

Este centenario no solo marca la permanencia de una empresa familiar, sino que también ilustra cómo México pasó de una incipiente adopción del automóvil a enfrentar los retos de la movilidad moderna. La organización, que inició con una sola agencia, ahora opera más de 70 distribuidoras y una red de 2,000 talleres, representando a más de 35 marcas automotrices.

Grupo Andrade celebra un siglo de trayectoria ı Foto: Cortesía

Anualmente, Grupo Andrade comercializa más de 45 mil vehículos y es fuente de empleo para más de 6,000 colaboradores en todo el país. Su crecimiento ha ido de la mano con una profunda transformación de su modelo de negocio, adaptándose a las necesidades cambiantes de los mexicanos.

Bajo la dirección de Angel Mieres Zimmermann, presidente del Consejo de Administración, el grupo ha expandido su oferta más allá de la venta tradicional de autos. Ahora abarca una cadena integral de servicios de movilidad, incluyendo financiamiento, arrendamiento, administración de flotillas, mantenimiento y renta de vehículos.

Grupo Andrade es fuente de empleo para más de 6 mil colaboradores en todo el país ı Foto: Cortesía

Empresas como Integra Arrenda y Ultra Fleet Solutions son clave en el arrendamiento y gestión de flotillas, mientras que Velbus se enfoca en transporte y logística. Para la renta diaria de vehículos, Qardeal ofrece soluciones prácticas, consolidando una visión de movilidad completa para el usuario mexicano.

La visión de Antonio Fernández Andrade, quien abrió la primera agencia Ford en 1926 en un México post-revolucionario y en plena Guerra Cristera, sentó las bases de lo que hoy es un pilar en la industria automotriz nacional.

Este hito de 100 años subraya la capacidad de adaptación y evolución de Grupo Andrade, que hoy mira hacia el futuro con los desafíos de la movilidad eléctrica, la digitalización y las nuevas formas de acceso y uso de vehículos, siempre acompañando el pulso de México.

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