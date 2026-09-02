Superpeso asesta golpe a remesas; cae 7.5% su valor

La fortaleza del peso mexicano tiene un impacto en las familias que reciben dólares provenientes del extranjero, ya que tienen menos dinero en el bolsillo.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el envío promedio proveniente del exterior perdió 7.5 por ciento de su valor en julio esto al convertirlas en pesos.

El banco central informó que la remesa promedio en el séptimo mes se ubicó en 426 dólares, el equivalente a 7 mil 438 pesos, cifra menor a los 8 mil pesos que cada persona recibió en el mismo periodo del año pasado.

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El Dato: Especialistas del sector privado consultados por Banco de México prevén que el tipo de cambio se ubique en 17.54 pesos por cada dólar, al cierre del año.

La explicación del porqué no rindió el dinero es consecuencia del tipo de cambio. Durante julio, la divisa nacional se apreció 1.29 por ciento en su paridad frente al dólar. La información oficial da cuenta de que el tipo de cambio cerró en 17.32 pesos por billete verde.

Janneth Quiroz Zamora, directora de análisis económico de Grupo Financiero Monex, confirmó a La Razón que en julio se observa claramente la diferencia entre el comportamiento de las remesas medidas en dólares y su valor en pesos.

5.6 por ciento se aprecia el peso en 2026

“El peso mantuvo una posición fuerte frente al dólar. Esto significa que, aunque el migrante haya enviado más dólares, cada dólar se convirtió en una menor cantidad de pesos para la familia receptora. Por eso, la remesa promedio de 426 dólares representó alrededor de 7 mil 438 pesos, y en términos de pesos, el monto fue menor al de un año antes”, consideró.

La analista consideró que lo que puede estar ocurriendo con una moneda fuerte es que los migrantes estén enviando cantidades ligeramente mayores para compensar, al menos parcialmente, el menor valor que esos dólares representan en México.

Lo dicho por Quiroz coincide con los datos de Banxico. En julio las operaciones de remesas se estancaron en 13 millones en comparación anual, es decir el aumento en el dinero enviado no proviene por un mayor volumen de transacciones.

“Por eso, el mensaje importante es que el crecimiento de las remesas en dólares no se está traduciendo proporcionalmente en mayores recursos para los hogares mexicanos. El tipo de cambio se ha convertido en un factor cada vez más relevante para medir el verdadero impacto de estos flujos”, afirmó.

El Tip: Por el contrario, las remesas enviadas desde México al exterior ascendieron a 104 millones de dólares, lo que representó un avance de 3.9 por ciento anual en julio.

Más de 5,500 mdd. Paralelamente, el Banxico informó que en el séptimo mes, los ingresos por remesas se ubicaron en 5 mil 571 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de tres por ciento. De esa forma se confirma que las remesas a México superaron dicha barrera por tercer mes consecutivo.

Quiroz Zamora explicó que el comportamiento de las remesas refleja principalmente la resiliencia del mercado laboral de Estados Unidos y de los ingresos de los trabajadores mexicanos en aquel país, a pesar del entorno migratorio más restrictivo y de la incertidumbre económica.

“Lo interesante es que el número de operaciones no está creciendo. Por el contrario, en enero-julio cayó 1.6 por ciento, mientras que el monto promedio aumentó. Esto sugiere que quienes continúan enviando dinero están manteniendo su capacidad de hacerlo y, en algunos casos, están enviando cantidades mayores”, declaró a este medio.

El clima hostil del gobierno de Donald Trump hacia los migrantes también es un factor que no se puede descartar. La directora de análisis económico en Grupo Financiero Monex explicó que ante la incertidumbre migratoria y las mayores restricciones en Estados Unidos, algunos trabajadores pueden estar priorizando el envío de recursos a sus familias o incrementando temporalmente el envío de dinero a sus familiares.

Aunque, matizó, no significa necesariamente que todos estén ganando más, sino que las remesas pueden estar adquiriendo una mayor prioridad dentro del presupuesto de los migrantes. “No interpretaría los datos como una señal de un repunte acelerado y sostenido de las remesas, sino como una recuperación moderada y bastante resistente después de la contracción que vimos el año pasado”.

Avanzan. El valor acumulado de las remesas entre enero y julio resultó de 36 mil 349 millones de dólares, cifra mayor que la de 35 mil 250 millones de dólares reportada en el mismo lapso de 2025, lo que implicó un aumento anual de 3.1 por ciento.

Un informe de BBVA Research explica que los flujos de remesas sumaron seis meses al alza. Y entre febrero y julio han crecido 3.7 por ciento. Lo que explica el comportamiento de las remesas es el aumento de los trabajadores latinos en la población ocupada de Estados Unidos.

“Entre julio de 2022 y julio de 2026, prácticamente todo el crecimiento de la población ocupada en Estados Unidos se explica por el aumento de los trabajadores latinos o hispanos, cuyo número creció en 4.3 millones, al pasar de 29.2 a 33.5 millones”, detallaron los expertos.

Sin embargo, advierten que pese a estos incrementos, las remesas se contrajeron 6.5 por ciento en julio en términos reales, debido a la inflación y, principalmente, a la depreciación del dólar.

Las remesas en México se perfilan a terminar el año con un crecimiento después de que en el 2025 tropezaron por primer vez en 11 años. El año pasado, el país recibió 61 mil 791 millones de dólares por ese concepto, lo que representó un retroceso de 4.6 por ciento a tasa anual.

El equipo de analistas de BBVA destacó que las remesas a América Latina y el Caribe crecieron con fuerza en los primeros meses de 2026, pero se desaceleraron entre junio y julio.

En julio se observaron crecimientos en Honduras, República Dominicana, Guatemala, México y Brasil, mientras que Colombia y El Salvador acumulan retrocesos.