Confianza de IP suma 18 meses con caídas

En agosto, la confianza empresarial continuó deteriorándose, ya que aunque no mostró variación alguna respecto del mes anterior, sí cayó 1.1 puntos a tasa anual, lo que significó 18 meses consecutivos con bajas; es decir, se ubicó en 48.2 puntos, por debajo del umbral de 50 puntos, según el Indicador Global Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC).

Este indicador permite conocer la percepción de las y los directivos empresariales de las Industrias manufactureras, construcción, comercio y servicios privados no financieros sobre si es un buen momento para invertir, sobre la situación económica presente y futura del país y de sus compañías, de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De forma desagregada, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del sector de las industrias manufactureras se ubicó en 48.1 puntos, un aumento de 0.1 puntos a tasa mensual, pero una baja de 1.2 puntos en comparación con agosto de 2025.

0.1 puntos creció el ICE de servicios privados

Respecto del año pasado, el indicador tuvo caídas en los cinco rubros que lo componen: sobre si es el momento adecuado para invertir se registró una caída de 2.7 puntos; siguió situación económica presente del país con 1.5 puntos; situación económica futura del país con 0.8 puntos; situación económica presente de la empresa, 0.7 puntos y situación económica futura de la empresa, 0.5 puntos.

El ICE de la Construcción, a tasa mensual y anual mostró incrementos de 0.4 y 1.3 puntos, respectivamente. Y se ubicó en 47.5 puntos. En la comparación con agosto del año pasado, en tres rubros se notaron mejorías siendo el momento adecuado para invertir el que tuvo mayor alza con 3.9 puntos; siguió situación económica presente del país con 2.8 puntos y situación económica futura de la empresa, 0.2 puntos; situación económica presente de la empresa sin variación y situación económica del país con una baja de 0.4 puntos.

Durante agosto pasado, el ICE de Comercio bajó 0.3 puntos respecto al mes previo y 0.5 puntos a tasa anual al ubicarse en 48.0 puntos, en la comparación anual, de cinco componentes en tres tuvo contracciones: en situación económica presente del país, 1.6; situación económica futura de la empresa, 1.9 y en situación económica futura del país, 0.9 puntos; mientras que en el momento adecuado para invertir creció 1.9 puntos.