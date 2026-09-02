Encuesta del Banxico mejora PIB de 2026

Las expectativas de crecimiento para el cierre de 2026 se fortalecieron en agosto. La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México (Banxico) arrojó que este año se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.30 por ciento superior a la prevista en julio de 1.20 por ciento.

El documento señaló que los especialistas consultados por el órgano monetario consideraron que ese crecimiento puede verse comprometido debido a algunos factores asociados a la gobernanza, a condiciones externas y condiciones económicas internas.

En la encuesta del mes pasado se observó que la mediana de los especialistas sostuvo que el PIB crecerá 1.30 por ciento al cierre del año, lo que significó un incremento de 0.10 puntos porcentuales frente a la estimación de julio.

3.8 por ciento es la inflación prevista al cierre del año.

La encuesta en la que participaron 41 grupos de análisis y consultoría del sector privado nacional y extranjero, el pronóstico para 2027 se mantuvo en 1.80 por ciento; no obstante, las expectativas para 2028 se redujeron al pasar de 2.0 por ciento en julio a 1.92 por ciento en agosto; y también, un cambio mínimo, en el pronóstico promedio de los próximos 10 años, que en el séptimo mes del año señalaron que sería de 1.83 por ciento y ahora lo colocaron en 1.80 por ciento.

Del total de respuestas de los analistas consultados por el Banxico en agosto de 2026, 41 por ciento señaló a los factores relacionados con la gobernanza, es decir, inseguridad pública, corrupción, incertidumbre política interna, impunidad y otros problemas del Estado de derecho, como el principal obstáculo para el crecimiento de la economía mexicana. Y aunque el porcentaje se redujo, respecto de julio cuando se ubicó en 44 por ciento, la gobernanza es uno de los principales factores que pueden limitar el crecimiento del PIB en el país.

El Dato: La proporción de especialistas que piensa que es un mal momento para invertir aumentó con relación en la encuesta del mes anterior.

De acuerdo con la encuesta, se observó una mejoría en los problemas de inseguridad pública, ya que en agosto solo el 15 por ciento de las respuestas lo ubicaron como factor de retroceso, mientras que en julio fue el 21 por ciento. No obstante, en los rubros de corrupción e incertidumbre política interna aumentó el porcentaje de menciones

El segundo grupo de factores con mayor porcentaje de respuestas correspondió a las condiciones externas, que se mantuvo en 26 por ciento, al igual que en julio. Al interior de éste: la política sobre comercio exterior concentró el 15 por ciento de las respuestas, mientras que la inestabilidad política internacional presentó un incremento al pasar de 5.0 por ciento en julio a 6.0 por ciento en agosto. Por su parte, la debilidad del mercado externo y la economía mundial se ubicó en 2.0 por ciento, una baja de 1.0 punto porcentual respecto al mes anterior.

Las condiciones económicas internas fue el tercer grupo de factores que podrían limitar el crecimiento de la economía nacional, éste concentró el 25 por ciento de las respuestas de los analistas en agosto. Este rubro mostró un incremento respecto a julio, al ubicarse en 22 por ciento. El aumento estuvo impulsado por la ausencia de cambio estructural en México que ahora se colocó en 10 por ciento; la debilidad en el mercado interno, con 7.0 por ciento y la incertidumbre sobre la situación económica interna, 5.0 por ciento.