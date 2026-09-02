Destaca CSP menor deuda de Pemex

Petróleos Mexicanos recortó su deuda hasta ubicarla en el nivel más bajo de los últimos 12 años. El saldo total bajó a 77.5 mil millones de dólares, 11.6 por ciento menos que al término del año pasado y 26.7 por ciento por debajo de lo conseguido en 2018. Esta reducción se colocó entre los principales resultados del balance energético presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó un recorte acumulado de 20 mil millones de dólares (mmdd) en los pasivos de la petrolera.

El reporte consigna además un EBITDA, —Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, indicador internacional que mide el desempeño operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones—, de 262 mil millones de pesos, con margen de 29.9 por ciento. En obligaciones con proveedores y contratistas, Pemex cubrió 582 mil millones en 2025 y otros 248 mil millones en el primer semestre de 2026, cifras que el Gobierno vinculó con su estrategia financiera y de desendeudamiento.

En el segundo trimestre de 2026, la empresa elevó 90 por ciento su flujo operativo y llevó sus exportaciones de crudo a 565.7 mil barriles diarios. El 12 de febrero regresó a los mercados de capital con una colocación por 31 mil 500 millones de pesos, sobresuscrita 2.5 veces y con 13 por ciento de participación internacional.

El Dato: EL plan de Justicia Energética acumula 20 mil 377 obras de electrificación para 600 mil personas en 13 mil comunidades del país. Busca una cobertura de 99.99% para 2028.

En el balance energético, la Presidenta señaló que Pemex produce 1.77 millones de barriles diarios de hidrocarburos y casi cinco mil millones de pies cúbicos de gas natural al día. Añadió que el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.5 millones de barriles cada jornada.

Sobre la Refinería Olmeca, el informe reporta un promedio de 188 mil barriles diarios entre septiembre de 2025 y junio de 2026, con un máximo de 263 mil en diciembre, equivalente a 77 por ciento de su capacidad instalada.

“A todos aquellos que criticaron la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, hoy se demuestra que, gracias a la misma, hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo”, afirmó la mandataria.

Para elevar la producción de gasolinas y diésel con bajo contenido de azufre, la estrategia incluye dos coquizadoras. Sheinbaum fijó para este año la conclusión de la instalación de Tula y para el primer semestre de 2027 la de Salina Cruz. El Informe reportó, en junio, avances físicos de 97 y 80.1 por ciento, respectivamente.

También destacó que la producción de fertilizantes de Pemex alcanzó mil 185 toneladas en 2026, 38 por ciento por encima de 2024, y citó los proyectos de Escolín, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera dentro de la recuperación de la petroquímica nacional. Entre septiembre de 2025 y junio pasado, esa rama aumentó 41.3 por ciento, de 148 mil a 209.2 mil toneladas.

Frente a la dependencia del exterior, Sheinbaum sostuvo que 75 por ciento del gas natural consumido en México proviene de importaciones y que 90 por ciento de ese volumen tiene origen en recursos no convencionales. El Gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Gasoductos, con 141 mmdp hacia 2030 para ampliar y modernizar la red, que suma 21 mil 149 kilómetros, además de abastecer al sureste, 13 nuevas centrales eléctricas y los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Respecto al gas no convencional, informó que un comité plural de especialistas analiza su viabilidad sin comprometer los recursos hídricos. Su primera conclusión estableció la prohibición de explotación en la Cuenca Tampico-Misantla para evitar daños a comunidades y recursos naturales, mientras estudian la disponibilidad de agua salobre en la Cuenca de Burgos.

La Comisión Federal de Electricidad inició un plan de inversión superior a 244 mmdp para ampliar las redes de transmisión y distribución. El Gobierno aprobó 38 proyectos de generación con capital público y privado por 10 mil 600 mdd, con ocho mil 25 megawatts de capacidad y más de dos mil 500 de almacenamiento.