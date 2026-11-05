Política monetaria

Banxico baja tasa de interés; queda en 6.25%

Junta de Gobierno del Banco de México bajó este jueves 5 de noviembre en 6.25% la tasa de interés interbancaria

Imagen temática del Banco de México.
Imagen temática del Banco de México. Foto: Cuartoscuro (Archivo).
Por:
La Razón Online

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) bajó este jueves 5 de noviembre la tasa objetivo de interés interbancaria a un día en 6.25 por ciento.

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