Banxico baja tasa de interés; queda en 6.25%

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) bajó este jueves 5 de noviembre la tasa objetivo de interés interbancaria a un día en 6.25 por ciento.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a un nivel de 6.25% con efectos a partir del 6 de noviembre del 2026.

Consulta el comunicado en: https://t.co/v3aqzLKKrQ pic.twitter.com/SQNagxQNsp — Banco de México (@Banxico) November 5, 2026

Noticia en desarrollo...

Te puede interesar:

- UIF bloquea a Taddei y a Hernández Casillas

TE RECOMENDAMOS: Así abrió el dólar este jueves Este es el precio del dólar HOY jueves 5 de noviembre de 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR