Banxico baja tasa de interés; queda en 6.25%

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) bajó este jueves 5 de noviembre la tasa objetivo de interés interbancaria a un día en 6.25 por ciento.
Noticia en desarrollo...
Te puede interesar:
- UIF bloquea a Taddei y a Hernández Casillas
TE RECOMENDAMOS:
Así abrió el dólar este jueves
Este es el precio del dólar HOY jueves 5 de noviembre de 2026
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR
TE RECOMENDAMOS:
Es considerado uno de los más atractivos de AL