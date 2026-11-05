Santander apuesta por el país; busca duplicar el número de clientes

Es considerado uno de los más atractivos de AL

En Madrid, España

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, destacó que México tiene un gran potencial de crecimiento para su negocio, por lo que apostará por duplicar la presencia que tiene en el mercado nacional durante los próximos años y afirmó que es una “gran fan de México, de los mexicanos y de lo que México puede hacer los próximos años”.

En el marco del Encuentro Internacional de Banca 2026, la directiva sostuvo que México es uno de los países con más atractivo de la región y a nivel global, con una población joven y talento disponible, así como su cercanía con Estados Unidos, serie de factores que representan una oportunidad para ampliar el acceso al financiamiento y los servicios bancarios.

El plan de la institución financiera, señaló, es doblar la base de clientes en el país, al pasar de 22 a 44 millones, una meta “viable” si se considera que el área de oportunidad para bancarizar a los mexicanos aún es amplia.

El Dato: Al cierre de septiembre de 2026, Santander México registró una cartera de crédito de un billón 30 mil 38 millones de pesos, un aumento anual de 11.2 por ciento.

La presidenta de Santander explicó que si bien no existe una fecha definida para alcanzar la meta, el crecimiento de la población incorporada a la economía formal y la posibilidad de ampliar el acceso a los servicios bancarios representan oportunidades que no se observan con la misma magnitud en mercados más desarrollados, como los europeos.

“Yo creo que es perfectamente posible duplicar el banco, pero no vamos a decir en cuántos años, (puedo decir que) en los próximos años y esto es algo que bueno, que no podemos decir en todos los países, en todas las cosas, porque siempre es más fácil crecer cuando crecen los clientes y el país, que cuando no crecen”, sostuvo.

En este contexto, explicó que el lanzamiento de Openbank forma parte de la estrategia para ampliar la presencia de Santander en el mercado mexicano, mediante una plataforma digital que permita atender a distintos segmentos de la población, sin abandonar el modelo tradicional de sucursales que mantiene la institución.

El Tip: Alrededor de 22.5 millones de clientes registró la institución financiera al cierre de septiembre de 2026, lo que significó un incremento anual de 3.8 por ciento.

AMPLÍAN OFERTA BINACIONAL. La presidenta de Santander adelantó que el banco trabaja desde hace varios años en el desarrollo de productos financieros dirigidos a los mexicanos que viven en Estados Unidos y a quienes residen en México, con el objetivo de aprovechar la presencia que actualmente tiene el grupo bancario en ambos mercados.

“De aquí a poco espero que tengamos productos únicos para los mexicanos que viven en Estados Unidos y los de México, por ejemplo, no puedo decir más, llevamos años trabajando en esto”, afirmó Botín, quien añadió que la expansión del grupo en el mercado estadounidense permitirá fortalecer la conexión financiera entre ambos países.

La directiva destacó que Openbank ya opera en Estados Unidos, donde cuenta con aproximadamente 11 mil millones de dólares en depósitos, lo que permitirá aprovechar las plataformas digitales y la infraestructura financiera del grupo para desarrollar nuevos servicios. “Vamos a conectar el norte, México y Estados Unidos pronto”, sostuvo.

Lo anterior se complementa con lo que señaló la directiva al inicio del foro que se desarrolló en Madrid, en donde aseguró que el grupo prevé superar los 100 mil millones de euros en nuevos créditos otorgados a clientes de América Latina durante 2027, una cifra que representaría un máximo histórico para la institución en la región.

Con ello, detalló que el objetivo es ampliar el acceso al financiamiento para personas y empresas de todos los tamaños, aunque precisó que la distribución de los recursos entre los países dependerá de la demanda crediticia y del comportamiento de sus economías.

“En 2027 esperamos alcanzar un hito histórico, que es una cifra de 100 mil millones de euros en nuevo crédito a clientes en la región en un solo año”, sostuvo la presidenta de Santander.

Asimismo, destacó que durante el último año el banco incorporó siete millones de clientes en Latinoamérica, con lo que alcanzó un total de 112 millones, una base que consideró relevante para ampliar la colocación de crédito y fortalecer su presencia en los distintos mercados.

De igual forma, anticipó que 2027 podría registrar un mayor crecimiento económico que 2026 en prácticamente todos los países de América Latina, con Brasil como posible excepción. En este contexto, sostuvo que el principal desafío de la región será transformar su capacidad de resistencia frente a la incertidumbre internacional en mayores niveles de inversión y crecimiento.

EU NECESITA DE MÉXICO. Ana Botín, señaló, respecto a la incertidumbre comercial derivada de la revisión del T-MEC y sus posibles efectos sobre el financiamiento empresarial, que la relación económica entre México y Estados Unidos mantiene una integración importante, particularmente en sectores vinculados con la producción de bienes intermedios y el desarrollo de infraestructura tecnológica.

Destacó que México ha incrementado su participación en actividades productivas de mayor valor agregado, entre ellas el suministro de componentes utilizados en centros de datos, lo que representa una oportunidad para las empresas mexicanas y para las instituciones financieras que acompañan sus proyectos de crecimiento.

“México ya no es un país sólo de valor añadido bajo, sino que cada vez añade más valor. Tenemos empresas cada vez más sofisticadas en el país y esto es algo que creo que es importantísimo y que Estados Unidos necesita”, afirmó.

Finalmente, la presidenta de Santander sostuvo que la relación económica entre ambos países es de interdependencia, por lo que consideró que México mantiene condiciones favorables para atraer inversiones y fortalecer su actividad empresarial. “Igual que México necesita Estados Unidos, Estados Unidos necesita México. Yo no sé quién necesita más a quién”, concluyó.