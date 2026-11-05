Precio del crudo cae más de 8% por elecciones

El precio del crudo retrocedió más de 8.0 por ciento al finalizar la sesión de ayer, tras darse a conocer los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde el partido demócrata ganó escaños en el Congreso y estados clave; analistas señalaron que se espera una postura diplomática respecto a la guerra con Irán.

“Con la victoria de los demócratas se espera que Estados Unidos adopte una postura más diplomática frente a la situación en Medio Oriente. Esto se debe a que con los demócratas siendo mayoría en el Congreso, podría haber mayor dificultad para fondear las operaciones militares de Estados Unidos, incluyendo las del Medio Oriente”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

72.4 Dólares por barril era el precio del Brent en febrero

La Mezcla Mexicana de Exportación cotizó al cierre de la sesión en 81.69 dólares por barril, un descenso de 8.6 dólares o 9.5 por ciento, respecto a la jornada anterior. Por su parte, el WTI retrocedió 8.67 por ciento para ubicarse en 87.76 dólares por barril, la mayor caída desde el 20 de mayo. El Brent cayó 8.80 por ciento en la sesión hasta los 94.48 dólares por barril; pese a estas correcciones, ambos mantienen un saldo positivo superior al 30 por ciento en comparación con los niveles registrados a finales de febrero, antes de la guerra.

Asimismo, el peso mexicano cerró la jornada con una ganancia de 1.28 por ciento o 24.1 centavos, y cotizó en 18.59 unidades por dólar, la mayor apreciación diaria desde el 8 de abril. Este impulso, que posicionó al peso como la segunda divisa más apreciada de la sesión, obedeció a un retroceso de 0.40 por ciento en el dólar estadounidense; en este contexto, el S&P BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0.91 por ciento, impulsado por Volaris, Peñoles y Walmex y alcanzó su mayor nivel desde el 27 de marzo.

En Estados Unidos, Wall Street registró ganancias lideradas por el Dow Jones con 3.03 por ciento; el S&P 500, 1.58 por ciento y el Nasdaq, 1.44 por ciento, impulsados por gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon y Apple.