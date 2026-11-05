Déficit comercial de EU se dispara 26% anual

El déficit comercial de Estados Unidos con México registró un incremento a tasa anual de 26.09 por ciento en los primeros nueve meses del año, y fue impulsado por la demanda estadounidense de mercancías mexicanas que superó la venta de productos hacia territorio nacional, incluso pese a que persisten tarifas arancelarias.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero sostuvo que en el periodo de referencia, México fue el segundo país con el que Estados Unidos tuvo mayor déficit con 19.9 por ciento del total, sólo por debajo de Vietnam, y añadió que de continuar con las altas importaciones desde México, cerraría el año como el país con el que Estados Unidos tiene un mayor déficit”.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, entre enero y septiembre de 2026, el saldo negativo alcanzó los 184 mil 19 millones de dólares, un aumento de 38 mil 078.7 millones de dólares respecto de los 145 mil 940.3 millones de dólares que se reportaron en el mismo periodo de 2025.

Es decir, el comportamiento de la balanza reflejó que el país vecino compró más bienes de los que le logró vender a México. Entre enero y septiembre, Estados Unidos importó bienes mexicanos por un valor acumulado de 481 mil 586.2 millones de dólares, un alza anual de 20.6 por ciento, en comparación con los 399 mil 060.2 millones de dólares que se registraron en el mismo lapso de 2025.

El Dato: El arancel efectivo que la administración Trump cobra a los productos nacionales se ubicó en 3.11 por ciento durante el noveno mes del año, indicó Banco Base.

En el periodo de referencia, las compras desde Estados Unidos mostraron una trayectoria ascendente; por ejemplo, en enero el valor de las importaciones se ubicó en 42 mil 517.7 millones de dólares, tres meses después, en marzo llegó a 51 mil 202.8 millones de dólares; en julio, 60 mil 549.6 millones de dólares y en septiembre se alcanzó un máximo histórico con 62 mil 241.8 millones de dólares.

Por el lado de las ventas que Estados Unidos hizo hacia México, los datos de la Oficina del Censo mostraron un avance positivo, pero no al mismo ritmo de crecimiento que las compras e insuficiente para equilibrar la balanza comercial.

Las exportaciones estadounidenses, entre enero y septiembre, se ubicaron en 297 mil 567.3 millones de dólares, un alza de 17.5 por ciento a tasa anual en comparación con los 253 mil 119.9 millones de dólares que se reportaron en los mismos meses del año pasado.

Balanza comercial ı Foto: Especial

El mes con el mayor valor de las exportaciones de Estados Unidos fue abril, cuando registró ventas por 35 mil 343.5 millones de dólares, mientras que el punto más bajo del periodo ocurrió en febrero con sólo 28 mil 906.5 millones de dólares.

El saldo negativo de la balanza comercial estadounidense inició en enero con 10 mil 930.4 millones de dólares, en mayo superó los 20 mil millones de dólares y dos meses después, llegó a 26 mil 309.5 millones de dólares, fue hasta septiembre, que el déficit alcanzó un récord histórico de 28,147.7 millones de dólares.