Aranceles no se modificarán pronto, advierte Marcelo Ebrard

A una semana de que se lleven a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos y se dé la posibilidad de que el Partido Demócrata logre un cambio político, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que es poco probable que la política arancelaria del país vecino cambie pronto debido a que ya genera ingresos importantes; añadió que las conversaciones con su contraparte estadounidense para reducir las tarifas de la Sección 232 avanzan y en los próximos días se conocerá el resultado.

“La política esencial de los Estados Unidos que estoy viendo, no es factible o no es esperarse que cambie drásticamente de un día al otro. Por ejemplo, los aranceles ya generan ingresos, por cierto, muy importantes. Entonces, suponer que va a cambiar eso rápidamente porque haya un cambio en el equilibrio político, pues probablemente no es lo que cabe esperar. Vamos a ver qué pasa el día 3”, indicó el funcionario tras la firma de un Convenio de Colaboración entre la dependencia que encabeza y la Comisión Federal de Electricidad.

Sostuvo que las conversaciones con la administración estadounidense son frecuentes y recordó que la semana pasada viajó a Washington para entablar el diálogo y lograr que México tenga una posición más favorecida respecto a los aranceles que afectan a sectores estratégicos como los del aluminio, acero y automotriz.

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El Dato: En marzo, EU inició una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 contra México por un presunto exceso de capacidad estructural y sobreproducción.

“Las conversaciones van avanzando con los argumentos que México va presentando. Hemos presentado argumentos y propuestas muy diversas. Es un trabajo de perseverancia y bueno, vamos a ver los resultados en los próximos días o semanas. Es muy difícil determinar una fecha”, indicó Ebrard Casaubón.

Añadió que en las reuniones bilaterales que ha sostenido con las autoridades comerciales de Estados Unidos se han tenido discusiones importantes, en algunos temas hay desacuerdos, aunque en otros se han alcanzado coincidencias, se ha construido una relación de comunicación buena entre ambos equipos.

El titular de la Secretaría de Economía reiteró que es “especulativo” pensar que antes o después de las elecciones se tenga un resultado, “va a depender de los resultados, un poco especulativo, porque hasta en Estados Unidos hay una gran discusión de cuál podría ser el resultado. Vamos a ver cuál resulta la semana entrante”.

Asimismo, mencionó que la relación que se tiene con Canadá es “muy buena”, e incluso se realizaron misiones comerciales entre ambas naciones, se tienen resultados y “vamos a perseverar en esa dirección… Entre México y Canadá no hay diferencias en materia comercial, ni de inversión. Más bien lo contrario, estamos en buen prospecto, diría yo. Va a crecer ese comercio, esa inversión”, indicó.

La semana pasada, Marcelo Ebrard Casaubón viajó a Estados Unidos para tener conversaciones con la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) y aseguró que se están avanzando en las conversaciones para reducir los aranceles que a México le afectan, “son los temas que nos ocupan en estos momentos”.