Exportaciones crecen 30.4% en los primeros nueve meses del año

Impulsadas por las manufacturas no automotrices, las exportaciones mexicanas alcanzaron un valor de 627 mil 194.2 millones de dólares (mdd) entre enero y septiembre de 2026, un aumento de 30.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, el dinamismo del comercio exterior no se extendió al sector automotriz, cuyas ventas hacia Estados Unidos permanecieron en terreno negativo, comportamiento derivado de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

Cifras de la Balanza Comercial de Mercancías de México señalan que las exportaciones manufactureras se ubicaron en 578 mil 596.6 mdd, un crecimiento de 31.7 por ciento a tasa anual. Al interior de éstas, las automotrices alcanzaron 141 mil 958.7 mdd, una ligera alza de 1.3 por ciento, mientras que las no automotrices tuvieron un valor de 436 mil 638 mdd, o un incremento de 46 por ciento.

“Esto hace evidente que la debilidad en el crecimiento de las exportaciones automotrices en el año se debe al comercio con EU y los aranceles sectoriales”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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13.8 Por ciento, el arancel promedio aplicado a autos mexicanos

En el periodo de referencia, las exportaciones no petroleras que fueron dirigidas hacia el país vecino representaron 84.80 por ciento del total, lo que significó un incremento de 32.9 por ciento a tasa anual. No obstante, las automotrices se mantienen en terreno negativo con una contracción de 0.6 por ciento y las no automotrices crecieron 47.7 por ciento en su comparación con el mismo periodo de 2025.

“De las cifras de comercio en el periodo de enero a septiembre del 2026 se puede decir que el crecimiento de las exportaciones durante el periodo continuó impulsado por las manufacturas distintas al sector automotriz, en particular equipo de cómputo. Es importante señalar que en México se están importando insumos de alto valor de equipo de cómputo para ser ensamblados en el país y luego exportados a EU”, añadió la analista de Banco Base.

Siller Pagaza destacó que el crecimiento de las exportaciones manufactureras no automotrices respaldadas por un proceso de sólo ensamble, implica un deterioro para el sector exportador nacional y alimenta una mayor vulnerabilidad, ya que sin mayor inversión en el sector de equipo de cómputo se corre el riesgo de que el país sea sustituido como proveedor, “ante cambios en el entorno arancelario o en los costos relativos de producción”.

En tanto, las exportaciones que fueron enviadas a otros países representaron 15.20 por ciento del total y tuvieron un crecimiento anual de 23.6 por ciento; destacó el alza en otras exportaciones con 28.1 por ciento y en las automotrices con 11.9 por ciento, este último crecimiento pudo ser el impulso para el incremento marginal de 1.3 por ciento en las manufacturas automotrices totales.

209 Por ciento crecieron las exportaciones de equipo de cómputo

Asimismo, el crecimiento de las exportaciones totales también se vio fortalecido por las extractivas, las cuales alcanzaron los 16 mil 605.7 millones de dólares y un alza de 74.1 por ciento y las agropecuarias, 15 mil 640.8 millones de dólares o una disminución de 2.4 por ciento.

Ante ello, Gerónimo Ugarte Bedwell, economista jefe de Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex), sostuvo que hacia el cierre del año se prevé que el sector externo mantenga un dinamismo favorable debido a las manufacturas electrónicas y a las ventas del sector automotriz, pero persisten riesgos.

“Hacia el cierre de 2026, se anticipa que el sector externo conserve un desempeño favorable apoyado en las manufacturas electrónicas y la recuperación automotriz, aunque persisten riesgos de moderación en la demanda externa y se sugiere cautela dada la alta concentración en manufacturas no automotrices y el menor superávit no petrolero”, indicó el experto.

El Dato: La balanza comercial presentó un superávit de 9 mil 254 mdd; en el mismo periodo de 2025 se registró un déficit de 3 mil 398 millones de dólares, según dijo el Inegi.

COMPRAS. Las importaciones también crecieron 27.5 por ciento anual para ubicarse en 617 mil 940 mdd, éstas fueron impulsadas por la compra de las no petroleras que se incrementaron 28.2 por ciento y las petroleras, 19.4 por ciento en su comparación con el mismo lapso de 2025.

Al interior de las no petroleras, los bienes intermedios representaron 497 mil 038.3 mdd, un crecimiento de 33.4 por ciento; los bienes de consumo 77 mil 141.2 mdd o un alza de 9.9 por ciento y los bienes de capital, 43 mil 760.5 mdd o 4.8 por ciento de incremento anual.

Siller Pagaza sostuvo que el crecimiento en la compra de bienes intermedios tiene relación con la compra de insumos para la industria de equipo de cómputo; mientras que los bienes de consumo también crecieron por la apreciación del peso de 10.89 por ciento. “Las importaciones de bienes de capital acumulan un crecimiento todavía bajo de 4.76 por ciento, tras una caída de 8.79 por ciento en el mismo periodo de 2025. La debilidad en el crecimiento de importaciones de bienes de capital sigue asociada a la pérdida de confianza para invertir en México”, dijo.