Pide academia transitar al Diseñado en México

En Monterrey, Nuevo León.

México necesita transitar del Hecho en México al Diseñado en México para incorporar mayor valor agregado a la industria nacional y aprovechar el bono demográfico, particularmente el número de profesionistas que cada año egresan de las carreras de ingeniería, una disciplina que será fundamental para resolver los problemas del futuro, afirmó David Garza Salazar, presidente del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey.

El directivo señaló que, si bien el país cuenta con fortalezas en la fabricación de manufacturas, es necesario impulsar una transformación estructural que permita capitalizar el talento nacional y fortalecer el desarrollo industrial.

El ejecutivo exhortó a la industria de Estados Unidos a considerar a México como una oportunidad para trasladar actividades de ingeniería y el desarrollo de centros de investigación y desarrollo (I+D); en tanto que al sector industrial mexicano, solicitó aumentar la inversión y la innovación, así como adaptar la mentalidad del emprendedurismo con una mayor tolerancia al fracaso.

50 Por ciento de egresados del Tec terminan emprendiendo

Por su parte, conminó al Gobierno federal a incluir en su narrativa la prioridad de invertir en ingeniería, ciencia, tecnología y educación, a través de incentivos y colaboraciones público-privadas.

Exhortó a la academia a implementar la disrupción de las nuevas tecnologías y que avance hacia una educación donde el centro sea el ser humano, pero apalancada en la IA y dar “un salto cualitativo en la calidad y acceso a la educación”.

Garza Salazar sostuvo que es indispensable que la población adulta tenga más títulos de posgrado, ya que en México sólo 2.0 por ciento cuenta con uno, en contraste con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que asciende a 15 por ciento, y destacó que esto ayudará al país a alcanzar un grado más de innovación y valor agregado y evitar ser un país manufacturero.

“Eso es algo que debemos promover, animando a nuestros estudiantes y diciéndoles: ‘es importante que termines la licenciatura. Sí, tienes la oportunidad de trabajar, pero necesitas seguir preparándote para contribuir a llevar a México al siguiente nivel de innovación más avanzada, de valor agregado (...)’”, dijo el directivo.