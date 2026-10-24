EU ve cerca pacto con México; Ebrard urge a bajar aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México, aunque advirtió que sólo lo firmará si beneficia a su país; en tanto, el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, reportó, desde Washington, avances en las negociaciones con ese país, en donde urgió a reducir los aranceles sobre las industrias automotriz, del acero y del aluminio.

Ante periodistas en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense sostuvo que espera alcanzar un entendimiento favorable para ambos países; sin embargo, condicionó su firma a los beneficios que obtenga Estados Unidos. “Será un muy buen acuerdo, yo espero, para ellos. Pero tiene que ser un acuerdo muy bueno para nosotros pues de lo contrario, no lo cerraremos”, declaró antes de viajar a Florida.

Al mismo tiempo, el titular de la Secretaría de Economía informó que las conversaciones que sostiene con sus pares estadounidenses buscan reducir los gravámenes impuestos bajo la Sección 232, particularmente los aplicados a vehículos, acero y aluminio.

El Tip: La sección 232 es una disposición de EU que permite imponer aranceles a productos importados por motivos de seguridad nacional.

“Estamos avanzando en las conversaciones con Estados Unidos para tratar de llegar a acuerdos”, señaló en un mensaje dirigido a los participantes del InnovaFest, realizado en Guadalajara, Jalisco.

El funcionario aseguró que México busca concretar una reducción arancelaria lo antes posible, ya que afirmó son “los temas que nos ocupan en estos momentos y por eso estoy acá. Tenemos que lograr este objetivo, pues lo más pronto que podamos”, expresó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también reconoció avances en las conversaciones, aunque admitió que persisten diferencias entre ambos gobiernos. “Nuestro objetivo es reducir al mínimo las tarifas que pesan hoy sobre vehículos, acero y aluminio y que no haya más aranceles”, afirmó.

Trump aseguró que Estados Unidos tiene una posición favorable en las negociaciones comerciales con México y Canadá, país que también busca alcanzar un entendimiento con Washington. “Tenemos todas las cartas a nuestrofavor”, sostuvo.

En medio de estas negociaciones, Trump firmó una disposición para retirar aranceles de 50 por ciento a determinados productos canadienses, entre ellos contrachapado, artículos de papel, maquinaria, equipos de refrigeración y materiales de embalaje.

Es importante señalar que las exenciones, las cuales entrarán en vigor el 30 de octubre, no representan una eliminación general de los aranceles de EU hacia Canadá, sino una modificación para productos específicos.