Refuerzan protección animal ante denuncias

habitantes de Saltillo colocaron un altar en honor de un perro maltratado, en julio.

El maltrato animal acumuló miles de investigaciones, pero las autoridades reportaron pocas sentencias en los últimos años. Entre 2019 y 2020, las fiscalías estatales registraron dos mil 511 carpetas, mientras que 131 dependencias públicas consultadas por la organización defensora AnimaNaturalis, informaron sólo 18 fallos por ese delito.

Cinco días antes del Día Mundial de los Animales, que se conmemora cada 4 de octubre, el Senado aprobó un proyecto de ley general que reconoce su capacidad de sentir y establece obligaciones de alimentación, alojamiento y atención veterinaria. La minuta se envió a la Cámara de Diputados, pues todavía requiere completar el trámite para adquirir vigencia.

El Dato: Integrantes de colectivos marcharon ayer en Mérida, Yucatán, para alertar por el alza de casos de crueldad animal, y dijeron que hay más de 1,100 denuncias ante la FGE.

A ese debate lo antecede una prohibición al maltrato animal que México incorporó en el artículo cuarto de la Constitución el 2 de diciembre de 2024. Ello obliga al Estado a garantizar protección, trato adecuado, conservación y cuidado. El decreto concedió al Congreso 180 días naturales para expedir el ordenamiento; la Cámara alta votó casi 22 meses después de aquella publicación.

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Las obligaciones comprenden alimentación, alojamiento, atención veterinaria y transporte, y medidas contra el abandono. El dictamen distribuye responsabilidades entre Federación, estados y municipios e incorpora cinco aspectos para evaluar el bienestar, nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental. También contempla mecanismos de registro y sanciones, junto con campañas de adopción, vacunación y esterilización.

Vigente desde el 24 de julio de 2026, una reforma capitalina creó el Registro de Personas Maltratadoras de Animales. La Agencia de Atención Animal (Agatan) deberá incluir a infractores con sanciones administrativas o sentencias judiciales; el decreto concede 180 días hábiles para preparar su operación.

También restringió la oferta de perros y gatos por Internet a comerciantes con registros y autorizaciones. Además, incorporó el interés superior de los seres sintientes, un principio que exige priorizar su vida e integridad física y psicoemocional en decisiones públicas. Para poner en marcha el padrón, las dependencias deberán utilizar los recursos disponibles; es decir, descarta ampliaciones presupuestales.

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) del Inegi estimó aproximadamente 80 millones de animales de compañía de distintas especies en 69.8 por ciento de los hogares en 2021.

Durante el primer semestre de 2025, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) registró dos mil 89 denuncias por presunto maltrato en hogares y establecimientos, casi 12 al día. La cifra corresponde a quejas ante esa oficina.

Para resguardar a los ejemplares y perseguir la crueldad, personal de la PAOT efectuó dos mil 668 visitas, promovió la entrega voluntaria de 106 animales en situaciones apremiantes y presentó 12 denuncias penales ante la Fiscalía capitalina.

Frente a una puerta cerrada, la PAOT necesita consentimiento del poseedor para entrar al inmueble y constatar las condiciones de cuidado. Si el particular se niega, puede solicitar a la Fiscalía que obtenga una orden de cateo o pedir a las alcaldías un procedimiento de verificación. La dependencia describió esas facultades en su informe del 1 de agosto de 2025.

“No se trata de humanizar al perro, sino de reconocer que también tiene una vida emocional compleja”, puntualizó Sofía R. Viniegra, profesora de la FMVZ. La ruptura repentina del vínculo con el cuidador puede provocar estrés, ansiedad y confusión, explicó. Algunos caninos pierden interés por la comida, el juego o la convivencia.