El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 24 y miércoles 25 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
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Ofertas en frutas y verduras
- Plátano: $14.80 el kilo
- Jitomate guaje/saladette: $21.80 kilo solo hoy 6 de octubre
- Aguacate hass en malla: $19.80 la pieza
- Manzana golden en bolsa: $38.80 el kilo
- Uva blanca sin semilla: $76.80 el kilo con 50 puntos
- Piña gota de miel: $29.80 el kilo
- Manzana royal gala: $39.80 el kilo
- Melón chino: $17.80 el kilo con 50 puntos
- Mandarina: $47.80 el kilo
- Tuna blanca: $27.80 el kilo
- Calabaza italiana / criolla: $26.80 el kilo con 50 puntos
- Chile serrano: $39.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $57.00 el kilo
- Molida de res 80/20: $108.90 el kilo
- Pollo entero fresco: $39.00 el kilo
- Milanesa de pollo fresca: $176.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $159.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Pulpa de cerdo en trocitos: $94.00 el kilo
- Fajita de pollo: $99.00 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $114.00 el kilo
- Chuleta de cerdo: $99.00 el kilo
- Costilla cargada de cerdo fresca: $124.00 el kilo
- Queso manchego, gouda o Chihuahua rebanado Los Pastores 200 gramos cada uno: $49.90 cada uno
- Queso mozzarella, gouda, Chihuahua, manchego rallado Los Pastores 250 gramos: $62.90 cada uno
- Filete de basa: $64.90 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
- Posta de basa: $64.90 el kilo
- Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
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