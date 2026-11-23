La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma al Código Penal de Tlaxcala que eliminó la posibilidad de investigar de oficio el delito de violación a la intimidad sexual cuando las víctimas fueran niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad que no comprendieran el significado del hecho.

Por mayoría de ocho votos contra uno, el Pleno determinó que el Congreso local incurrió en una medida regresiva al suprimir esa protección y exigir denuncia previa también en esos casos.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 53/2026, bajo la ponencia del ministro Arístides Guerrero, se analizó el Decreto 265, que modificó el artículo 295 Bis del código estatal. Antes de la reforma, el Ministerio Público podía iniciar una investigación de oficio, sin esperar a que la víctima o un tercero legitimado presentara una denuncia formal. Según el proyecto aprobado, extender el requisito a todos los casos disminuyó sin justificación la protección que ya habían alcanzado esos grupos.

Guerrero García advirtió que la violencia digital puede tener consecuencias prolongadas, sobre todo si se difunden imágenes íntimas sin consentimiento. “La justicia no puede depender exclusivamente de la capacidad de una víctima para pedir ayuda”, sostuvo.

Conoce lo que se resolvió en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. #LaCorteEnBreve pic.twitter.com/IuXhg2SlhA — Suprema Corte (@SCJN) November 24, 2026

La reforma vulneró el principio de progresividad, el interés superior de la niñez y el acceso a la justicia.

La ministra Yasmín Esquivel respaldó la propuesta y afirmó que el cambio “traslada la carga de activar el sistema penal precisamente a quienes enfrentan mayores barreras para hacerlo”. Alertó que menores pueden depender de adultos para denunciar, que a veces el agresor es cercano y que el miedo y la vergüenza inhiben la denuncia. Loretta Ortiz coincidió en que el requisito obstaculiza el acceso a la justicia y pidió debida diligencia para evitar la revictimización.

La ministra Sara Irene Herrerías votó en contra. Argumentó que la reforma debía analizarse junto con los artículos 358 Quáter, Quinquies y Sexies, que tipifican delitos de pornografía y explotación sexual de menores perseguibles de oficio, y advirtió que restablecer la excepción podría generar incertidumbre en la clasificación de las conductas. La mayoría consideró que esos delitos son autónomos y no justificaban eliminar la protección del artículo 295 Bis.

La sentencia ordena la reviviscencia de la porción eliminada, por lo que el delito debe perseguirse de oficio cuando la víctima sea menor de edad o una persona con discapacidad que no comprenda el hecho, sin necesidad de denuncia.

#EnPleno| La #SCJN garantiza la protección de víctimas de violencia sexual digital en Tlaxcala.



🔎 La Corte determinó que debe mantenerse la posibilidad de investigar de oficio el delito de violación a la intimidad sexual cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes y… pic.twitter.com/jjyR38WUu8 — Suprema Corte (@SCJN) November 23, 2026

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LMCT