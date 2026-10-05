Bolsonaro gana a Lula por estrecho margen; irán a segunda vuelta

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se disputarán la Presidencia de Brasil en una segunda vuelta el próximo 25 de octubre, después de que ninguno consiguió más de la mitad de los votos válidos en los comicios de ayer.

El senador ultraderechista de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aliado del mandatario estadounidense Donald Trump, terminó por delante del actual jefe de Estado, quien a sus 80 años busca un cuarto mandato no consecutivo.

Con 99.9 por ciento del escrutinio, Flávio Bolsonaro obtuvo 47.03 por ciento de los votos, frente a 45.16 por ciento de Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato opositor recibió alrededor de 56 millones de sufragios. El resultado sorprendió porque las encuestas previas colocaban al presidente con varios puntos de ventaja.

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El Dato: LA ELECCIÓN transcurrió con confianza en el sistema electrónico que Brasil utiliza desde la década de 1990. Desde su adopción no se ha detectado ningún fraude significativo.

El ganador asumirá el próximo mandato en enero de 2027 y quedará al frente de un país con 214 millones de habitantes y de la mayor economía de América Latina, con un producto interno bruto anual de 2.64 billones de dólares.

Flávio Bolsonaro celebró frente a su casa en Brasilia, acompañado por un pequeño grupo de simpatizantes. “Brasil quiere un cambio. Ésa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones”, declaró.

El aspirante del Partido Liberal aseguró que recibió el respaldo de unos 56 millones de brasileños y sostuvo que estuvo cerca de resolver la elección desde la primera ronda. También confió en conservar su ventaja durante las tres semanas previas a la nueva cita en las urnas.

2 Puntos de diferencia en el escrutinio

Durante la campaña prometió reducir el número de ministerios, combatir a los grupos criminales y negociar mejores acuerdos con la administración Trump, incluso en el sector de los minerales raros. También ofreció liberar a su padre y buscar su regreso a la política.

El senador señaló además que el próximo presidente tendrá la posibilidad de proponer a cuatro de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal y adelantó que pretende nombrar perfiles que, según él, no interfieran en los procesos electorales.

Por su parte, el izquierdista y actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció que el resultado estuvo lejos de sus expectativas. El mandatario confió en obtener los sufragios suficientes para evitar el balotaje.

El Tip: LA EX PRIMERA dama Michelle Bolsonaro es senadora por el Distrito Federal y su hijo Carlos también ocupará un lugar en el Senado.

“A veces el resultado es inesperado. Estaba convencido de que podía conseguir una victoria contundente”, admitió tras conocerse el avance del conteo.

El presidente indicó que se tomará un día de descanso antes de retomar sus actividades electorales y adelantó que buscará a los millones de ciudadanos que no acudieron a votar. También acusó a su adversario de representar “incertidumbre” para el país.

Tres semanas. Los dos contendientes tendrán tres semanas para ampliar su respaldo, principalmente entre quienes eligieron otras opciones durante la primera ronda, así como los ciudadanos que se abstuvieron.

El candidato Augusto Cury, quien quedó en tercer lugar con unos 3.4 millones de sufragios, declaró que no apoyará a ninguno de los finalistas. Mientras que Ronaldo Caiado y Renan Santos, que juntos sumaron cerca de 5.3 millones de votos, también descartaron respaldarlos.

EL PRESIDENTE Luiz Inácio Lula da Silva en una conferencia en São Paulo, ayer. ı Foto: AP

Luiz Inácio Lula da Silva buscará recuperar terreno con la defensa de las políticas sociales de sus gobiernos, a las que sus seguidores atribuyen mejoras en las condiciones de vida de millones de brasileños.

Sin embargo, llega a la siguiente etapa después de que su popularidad disminuyó durante su tercer mandato. También enfrenta el descontento por el costo de vida y un escándalo de corrupción que involucró al mismo magistrado que dirigió la investigación contra Jair Bolsonaro.

Su enfrentamiento con Estados Unidos le dio un impulso entre parte de sus seguidores. Mientras el gobierno brasileño mantiene distancia de Washington y ha estrechado relaciones con China, su rival defiende una mayor cercanía con Donald Trump.

A su vez, Flávio Bolsonaro buscará aprovechar las preocupaciones por el costo de vida y relacionar al gobierno con los casos de corrupción. También insistió en que Brasil necesita negociar mejores acuerdos con Washington.

Ambos candidatos enfrentan un importante rechazo. Según diversas encuestas, aproximadamente la mitad de la población brasileña desaprueba a la familia Bolsonaro, mientras otro sector de tamaño similar rechaza al Partido de los Trabajadores.

Gana terreno. La jornada también dejó avances para partidos de derecha y centroderecha en las gobernaciones y el Senado, lo que modificará la composición política que encontrará quien asuma el gobierno en 2027.

De los al menos 13 gobernadores definidos en primera vuelta, 11 pertenecen a fuerzas de derecha o centroderecha y cinco de ellos al Partido Liberal.

En São Paulo, el estado más poblado del país, Tarcísio de Freitas, exministro de Jair Bolsonaro, consiguió la reelección en primera vuelta. En Minas Gerais, segundo mayor padrón electoral, Cleitinho Azevedo obtuvo la gubernatura sin necesidad de balotaje.

Sergio Moro también ganó en Paraná. El exjuez y exministro de Justicia fue quien condenó a Lula durante la operación Lava Jato, aunque esa sentencia posteriormente fue anulada.

El Partido Liberal consiguió además triunfos en Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia y Roraima, mientras Eduardo Riedel, aliado de Flávio Bolsonaro, fue reelegido en Mato Grosso do Sul.