Irlanda sigue con sus manifestaciones

Futbolistas de Irlanda inclinan la cabeza durante el himno de Israel, ayer.

Los jugadores de Irlanda volvieron a llevar brazaletes negros y al inclinar la cabeza mientras sonó el himno nacional de Israel ayer antes del segundo partido de la Liga de Naciones 2026 entre ambos equipos europeos.

Los jugadores israelíes también llevaron brazaletes negros en memoria de las personas asesinadas en los ataques contra Israel encabezados por Hamas el 7 de octubre de 2023.

El portero irlandés, Caoimhín Kelleher, asumió como capitán en lugar de Dara O’Shea —quien estuvo fuera para estar con su esposa por el nacimiento de su hijo— y evitó de forma deliberada estrechar la mano del capitán de Israel, Dor Peretz, pese a completar la formalidad habitual previa al partido con el árbitro y uno de sus asistentes.

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Kelleher repitió las acciones de O’Shea antes del primer partido en Debrecen, Hungría, la semana pasada, cuando O’Shea declinó darle la mano al capitán de Israel, Manor Solomon. Irlanda terminó ganando ese encuentro 3-0 gracias a tres goles en la primera mitad.

Solomon fue relegado al banquillo para el partido en Backa Topola, Serbia. El delantero israelí Sayed Abu Farchi regresó a la convocatoria tras cumplir una suspensión después de su expulsión después de su celebración de gol durante la derrota de Israel 3-1 ante Austria el 25 de septiembre.

Finn Azaz, cuya madre tiene ascendencia israelí, estuvo entre los suplentes irlandeses tras haber sido titular contra Austria el jueves.