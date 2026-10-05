Con brazaletes negros

Irlanda sigue con sus manifestaciones

Irlanda volvió a usar brazaletes negros y evitó estrechar manos con Israel, cuyos jugadores también homenajearon a víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023

Futbolistas de Irlanda inclinan la cabeza durante el himno de Israel, ayer.
Futbolistas de Irlanda inclinan la cabeza durante el himno de Israel, ayer. Foto: AP
Por:
La Razón Online

Los jugadores de Irlanda volvieron a llevar brazaletes negros y al inclinar la cabeza mientras sonó el himno nacional de Israel ayer antes del segundo partido de la Liga de Naciones 2026 entre ambos equipos europeos.

Los jugadores israelíes también llevaron brazaletes negros en memoria de las personas asesinadas en los ataques contra Israel encabezados por Hamas el 7 de octubre de 2023.

El portero irlandés, Caoimhín Kelleher, asumió como capitán en lugar de Dara O’Shea —quien estuvo fuera para estar con su esposa por el nacimiento de su hijo— y evitó de forma deliberada estrechar la mano del capitán de Israel, Dor Peretz, pese a completar la formalidad habitual previa al partido con el árbitro y uno de sus asistentes.

TE RECOMENDAMOS:
CeeDee Lamb, receptor de los Cowboys de Dallas, celebra su touchdown, ayer.
Vence a Houston

Dallas logra triunfo con 4 puntos de diferencia

Kelleher repitió las acciones de O’Shea antes del primer partido en Debrecen, Hungría, la semana pasada, cuando O’Shea declinó darle la mano al capitán de Israel, Manor Solomon. Irlanda terminó ganando ese encuentro 3-0 gracias a tres goles en la primera mitad.

Solomon fue relegado al banquillo para el partido en Backa Topola, Serbia. El delantero israelí Sayed Abu Farchi regresó a la convocatoria tras cumplir una suspensión después de su expulsión después de su celebración de gol durante la derrota de Israel 3-1 ante Austria el 25 de septiembre.

Finn Azaz, cuya madre tiene ascendencia israelí, estuvo entre los suplentes irlandeses tras haber sido titular contra Austria el jueves.

TE RECOMENDAMOS:
El timonel, en un entrenamiento con su equipo europeo, la semana pasada.
Aldo Papadópulos apunta alto

De Querétaro a Andorra: travesía del DT mexicano rumbo a Europa


Google Reviews