Arturo y Roy Ambriz: Del Toro nos reta en hacer algo más difícil

Los directores Arturo y Roy Ambriz viven una nueva etapa después del reconocimiento obtenido por Soy Frankelda, largometraje con el que ganaron el Ariel a Mejor Largometraje Animado. Ahora, los cineastas ya preparan su siguiente película, La balada del Fénix, una aventura medieval animada que buscará mantener la esencia artesanal que ha distinguido su trabajo, pero con un reto todavía mayor, impulsado por los consejos de Guillermo del Toro.

En entrevista con La Razón, los directores revelaron que ya comenzaron a trabajar en las primeras escenas de la nueva producción y que recientemente viajaron al Festival de Venecia para participar en el mercado cinematográfico y buscar productores que se sumen al proyecto.

El Dato: Los cineastas recibieron un estímulo fiscal para comenzar con el largometraje La balada del Fénix.

“Estamos haciendo la siguiente película que se llama La balada del Fénix. Es la siguiente película animada, una gran aventura medieval, y a ver qué pasa”, señalaron.

El proyecto representa un nuevo desafío después de los años de trabajo que implicó Soy Frankelda. Sin embargo, Arturo y Roy Ambriz aseguran que la experiencia adquirida les permitirá avanzar de manera más rápida, aunque ahora quieren asegurarse de contar con los recursos necesarios antes de iniciar de lleno la producción.

“A diferencia de Soy Frankelda, ahora sí queremos tener el presupuesto antes de empezar. Estamos en esa etapa de encontrar lo que hace falta y la vamos a presentar a varios estudios. Estamos hablando con producciones en todo el mundo para ver cómo hacerle y avanzar”, explicaron.

La nueva película conservará varios de los elementos que forman parte de su sello. “Es otro universo, otra historia, pero mantiene el corazón de lo que nos gusta hacer: cine hecho a mano, fantasía, monstruos, personajes estilizados, todo lo que nos gusta”.

En este proceso, Guillermo del Toro se ha convertido en uno de sus principales referentes y consejeros. Los directores contaron que recientemente le mostraron avances de La balada del Fénix y recibieron un mensaje claro: no bajar la guardia y llevar todavía más lejos su propuesta.

“La semana pasada platicamos con Guillermo del Toro y vio el avance de nuestro nuevo largometraje y nos dijo que vamos muy bien, que no bajemos la guardia, porque el trabajo de forma artesanal siempre tendrá muchos riesgos”, relataron.

Pero el consejo del cineasta mexicano fue todavía más ambicioso. “Quien nos ha aconsejado mucho que sigamos y que lo hagamos más complicado, más complejo y más caro es del Toro, nuestro padrino”, afirmaron.

“Todo el mundo les va a decir que la hagan más sencilla y que ahora sí ni se midan; al contrario, nos dice: ‘No, la segunda debe ser todavía más fuerte, más escandalosa, más profesional’, porque eso es lo que en realidad les va a levantar la carrera”, añadieron.

Arturo y Roy también mantienen su apuesta por la televisión y los cortometrajes. Tras la buena recepción de Mujeres con Hombreras, de Adult Swim, aseguran que tienen varios proyectos en puerta.

“Seguimos con una nueva serie. La idea es hacer dos o tres proyectos a la vez. También estamos haciendo un corto, más adelante les daremos a conocer los detalles”, concluyeron.