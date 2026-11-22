Paolo Bulgari sale de su residencia en Roma, el 14 de abril de 1975.

Murió Paolo Bulgari, uno de los empresarios que transformó a Bvlgari, de un negocio familiar, a una de las marcas de lujo más reconocidas del mundo. La noticia fue confirmada el sábado a través de redes sociales por la propia marca y su familia.

¿Quién era Paolo Bulgari?

Paolo Bulgari nació en Roma, Italia, en 1937. Tuvo seis hijos y esposa española. Era nieto de Sotirios Voulgaris, quien fundó el negocio de joyería tras dejar Grecia.

Voulgaris era originario de Paramythia, un pueblo de montaña en la región de Epiro, noroeste de Grecia, conocido por su joyería de plata; huyó del dominio otomano y se estableció en Nápoles, Italia, antes de abrir una tienda en Roma, donde adaptó su oficio y el apellido familiar a su nuevo hogar.

Paolo Bulgari se unió al negocio familiar después de dejar la escuela. Junto a su padre, comenzaron a inspirarse en la antigua Roma y en el patrimonio artístico de Italia, lo que les dio un sello distintivo sobre el resto de las marcas.

Con ayuda de su hermano Nicola y su sobrino Francesco Trapani, Paolo Bulgari impulsó la expansión internacional de la firma; llevaron la marca a ciudades clave del lujo como Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo. Bajo su liderazgo, la compañía amplió su oferta más allá de la joyería para incluir relojes, perfumes, artículos de piel e incluso hoteles.

En 2011, la familia cedió el control mayoritario de la empresa a LVMH en una operación multimillonaria. A pesar de su éxito, Bulgari siempre recordó la difícil situación económica que vivió su familia y en 2019 creó una fundación dedicada a apoyar a jóvenes de comunidades vulnerables cercanas a Roma.

¿De qué murió Paolo Bulgari, creador de la marca de lujo Bvlgari?

Paolo Bulgari falleció el 21 de noviembre de 2026, a los 89 años. La noticia fue confirmada a través de las cuentas oficiales de redes sociales de la marca Bvlgari.

“Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de Paolo Bulgari, nieto del fundador de la empresa Sotirio Bulgari y presidente del Grupo Bvlgari desde 1984″, se lee en el comunicado.

Hata el momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento. Su funeral se celebrará el lunes en la Basílica de Santa Croce, en Roma.

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