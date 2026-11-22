GTA VI era uno de los juegos más esperados del año y tras su lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X y S, aún hay jugadores que esperan para poder disfrutar del juego en PC.
El juego es de mundo abierto y en esta ocasión, seguimos la historia de la pareja de criminales Jason Duval y Lucía Caminos en el estado ficticio de Leonida y su ciudad principal, Vice City.
En GTA VI, tras salir de prisión, Lucia ve en Jason una oportunidad para empezar de cero. Sin embargo, un golpe que parecía sencillo sale terriblemente mal y los arrastra a una conspiración criminal que abarca todo el estado de Leonida, obligándolos a depender exclusivamente el uno del otro para sobrevivir.
La virgen sacrificada que sedujo a un dios: ¿Dónde ver la serie viral animada con IA?
A diferencia de entregas anteriores, su relación no es estática. Dependiendo de cómo actúes en las misiones y en su vida cotidiana, puedes llevarlos por un romance intenso o mantenerlos únicamente como socios criminales, lo cual modifica sus diálogos, ciertas escenas de la trama y el desenlace de la historia.
¿Por qué está retrasado el GTA VI para PC?
Grand Theft Auto VI se lanzó oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X y S, marcando el regreso de Rockstar Games a la franquicia trece años después de su quinta edición.
Sin embargo, el lanzamiento no está completo y no solo porque ha quedado pendiente el modo online para otro momento; además, tampoco hay información sobre el lanzamiento para computadoras.
A pesar de que reportes de la industria apuntan a un posible lanzamiento en el primer trimestre de 2027, principalmente en el mes de febrero. Recordemos que Rockstar prioriza tradicionalmente el lanzamiento inicial en consolas para atender a su base principal y maximizar ventas escalonadas antes de llegar a tiendas de PC como Steam o Epic Games Store.
Además, las consolas tienen especificaciones fijas, lo que facilita optimizar el juego primero ahí y escalar después el rendimiento y los gráficos para las múltiples combinaciones de PC. Según los reportes, la versión de ordenador aún debe alcanzar el mismo nivel de calidad y pulido que la edición de consola antes de salir.
¿Quieres saber más?
¿Dónde aparece Fuerza Regida en GTA VI?
GOTY 2026: Nominación de GTA VI y The Legend of Zelda divide opiniones
GTA VI: Trucos para Xbox y PS5
¿Quién es Dylan Rourke, el actor detrás de Jason Duval en Grand Theft Auto VI?