¿Cuándo sale GTA VI para PC? Esto es lo que retrasa su lanzamiento

GTA VI era uno de los juegos más esperados del año y tras su lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X y S, aún hay jugadores que esperan para poder disfrutar del juego en PC.

El juego es de mundo abierto y en esta ocasión, seguimos la historia de la pareja de criminales Jason Duval y Lucía Caminos en el estado ficticio de Leonida y su ciudad principal, Vice City.

Lucia en GTA VI ı Foto: Especial

En GTA VI, tras salir de prisión, Lucia ve en Jason una oportunidad para empezar de cero. Sin embargo, un golpe que parecía sencillo sale terriblemente mal y los arrastra a una conspiración criminal que abarca todo el estado de Leonida, obligándolos a depender exclusivamente el uno del otro para sobrevivir.

A diferencia de entregas anteriores, su relación no es estática. Dependiendo de cómo actúes en las misiones y en su vida cotidiana, puedes llevarlos por un romance intenso o mantenerlos únicamente como socios criminales, lo cual modifica sus diálogos, ciertas escenas de la trama y el desenlace de la historia.

¿Por qué está retrasado el GTA VI para PC?

Grand Theft Auto VI se lanzó oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X y S, marcando el regreso de Rockstar Games a la franquicia trece años después de su quinta edición.

Por el bien de Rockstar tiene que sacar GTA 6 lo antes posible para PC, la diferencia es ABISMAL pic.twitter.com/USQayehc2f — Sadiquinho (@SadiquinhoFCB) November 18, 2026

Sin embargo, el lanzamiento no está completo y no solo porque ha quedado pendiente el modo online para otro momento; además, tampoco hay información sobre el lanzamiento para computadoras.

A pesar de que reportes de la industria apuntan a un posible lanzamiento en el primer trimestre de 2027, principalmente en el mes de febrero. Recordemos que Rockstar prioriza tradicionalmente el lanzamiento inicial en consolas para atender a su base principal y maximizar ventas escalonadas antes de llegar a tiendas de PC como Steam o Epic Games Store.

Además, las consolas tienen especificaciones fijas, lo que facilita optimizar el juego primero ahí y escalar después el rendimiento y los gráficos para las múltiples combinaciones de PC. Según los reportes, la versión de ordenador aún debe alcanzar el mismo nivel de calidad y pulido que la edición de consola antes de salir.

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