Pese a que el estreno de GTA VI y The Legend Zelda es reciente, ambos videojuegos lograron colarse a la lista de los seis nominados al Mejor Juego del Año (GOTY, por sus siglas en inglés), dejando atrás títulos que se estrenaron muchos meses antes.

Con su reciente salida al mercado, los videojuegos apostaron por la nostalgia de su público y lograron posicionarse entre los más queridos del año, a pocos meses de que este concluya.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake es una entrega que los fanáticos de la saga esperaban con ansias, pues ahora les presenta el videojuego con notables mejoras que amenizan la experiencia de juego.

Grand Theft Auto VI no se queda atrás, pues tras años de espera para un estreno de la saga, los fanáticos no han logrado despegarse de sus pantallas desde su reciente estreno, llenando las redes sociales de cosas relacionadas con el videojuego incluso antes de su salida.

😍🎮 ¡Locura por Zelda!

🤩 Fueron más de 200 aficionados los que se formaron desde las cuatro de la tarde en una tienda especializada al norte de la CDMX, para ser de los primeros en conseguir una copia de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, uno de los lanzamientos más… pic.twitter.com/G3ok1fFzTi — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 5, 2026

GTA VI y Zelda se cuelan entre nominados al GOTY

Aunque se estrenaron poco antes de que termine el año, y de que se realice la ceremonia premiación de The Game Awards 2026 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, GTA VI y The Legend of Zelda lograron colarse en la lista del Juego del Año.

Los nominados al GOTY 2026 son:

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Here are your six nominees for Game of the Year.#TheGameAwards streaming live on Thursday, December 10. pic.twitter.com/wBl1DsWnEU — The Game Awards (@thegameawards) November 17, 2026

Además del GOTY, GTA VI logró llevarse el reconocimiento de más nominaciones con 8 en total, mientras que The Legend of Zelda cuenta con 4 nominaciones en la premiación de videojuegos.

Nominaciones de Grand Theft Auto VI:

Juego del Año Mejor dirección de juego Mejor narrativa El mejor juego de acción/ aventura Mejor dirección artística Mejor banda sonora y música Mejor diseño de audio Mejor rendimiento

Grand Theft Auto VI is now available for PlayStation 5 and XBOX Series X|S.https://t.co/8QXtlg7RmP pic.twitter.com/SjphLTnbLQ — Rockstar Games (@RockstarGames) November 19, 2026

Nominaciones de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake:

Juego del Año Mejor juego de acción/ aventura Mejor dirección artística Mejor banda sonora y música

Adventure through Hyrule and become the Hero of Time when The Legend of #Zelda: Ocarina of Time releases Nov 5 on Nintendo Switch 2. #NintendoDirect pic.twitter.com/rW3r7o2L9r — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 8, 2026

La entrega de The Game Awards 2026 se realizará el 10 de diciembre, y además de la premiación en vivo en el Peacock Theater de Los Ángeles, esta será transmitida para el público que no podrá asistir.

#TheGameAwards returns live to @primevideo globally on December 10.



Tune in to celebrate the best and see what's next in video games.



Thursday, December 10 at 7:30p ET / 4:30p PT pic.twitter.com/xV97SbBLn0 — The Game Awards (@thegameawards) November 18, 2026

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