Pese a que el estreno de GTA VI y The Legend Zelda es reciente, ambos videojuegos lograron colarse a la lista de los seis nominados al Mejor Juego del Año (GOTY, por sus siglas en inglés), dejando atrás títulos que se estrenaron muchos meses antes.
Con su reciente salida al mercado, los videojuegos apostaron por la nostalgia de su público y lograron posicionarse entre los más queridos del año, a pocos meses de que este concluya.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake es una entrega que los fanáticos de la saga esperaban con ansias, pues ahora les presenta el videojuego con notables mejoras que amenizan la experiencia de juego.
Grand Theft Auto VI no se queda atrás, pues tras años de espera para un estreno de la saga, los fanáticos no han logrado despegarse de sus pantallas desde su reciente estreno, llenando las redes sociales de cosas relacionadas con el videojuego incluso antes de su salida.
GTA VI y Zelda se cuelan entre nominados al GOTY
Aunque se estrenaron poco antes de que termine el año, y de que se realice la ceremonia premiación de The Game Awards 2026 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, GTA VI y The Legend of Zelda lograron colarse en la lista del Juego del Año.
Los nominados al GOTY 2026 son:
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
Además del GOTY, GTA VI logró llevarse el reconocimiento de más nominaciones con 8 en total, mientras que The Legend of Zelda cuenta con 4 nominaciones en la premiación de videojuegos.
Nominaciones de Grand Theft Auto VI:
- Juego del Año
- Mejor dirección de juego
- Mejor narrativa
- El mejor juego de acción/ aventura
- Mejor dirección artística
- Mejor banda sonora y música
- Mejor diseño de audio
- Mejor rendimiento
Nominaciones de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake:
- Juego del Año
- Mejor juego de acción/ aventura
- Mejor dirección artística
- Mejor banda sonora y música
La entrega de The Game Awards 2026 se realizará el 10 de diciembre, y además de la premiación en vivo en el Peacock Theater de Los Ángeles, esta será transmitida para el público que no podrá asistir.
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