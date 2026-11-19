La premiación del Juego del Año es uno de los reconocimientos entre los que la industria de los juegos busca estar cada año, pero este año PlayStation rompe con la racha que tenía de manera inesperada.
PlayStation había logrado estar dentro de los grandes para llevarse el reconocimiento como Game of the Year (GOTY) por 11 años consecutivos; sin embargo, este 2026 no se encuentra dentro de la pemiación que se realizará el 10 de diciembre en Los Ángeles, California.
Los lanzamientos de PlayStation no lograron encontrarse entre los seis candidatos para el juego del año de este 2026, por lo que la gigante de la industria sale despues de haberse mantenido en el top desde el 2015.
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Algunos especialistas señalan que la producción de videojuegos por parte de PlayStation no ha logrado tener un impacto que prevalezca continuamente entre la comunidad gamer, tal como lo ha logrado en años anteriores.
The Game Awards 2026
Este año la lista de nominados para el juego del año es la siguiente:
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
Pese a que PlayStation no logró entrar en el GOTY, Sony si cuenta con nominaciones dentro de The Game Awards 2026:
- Wolverine de Marvel: Mejor interpretación - Liam McIntyre, Innovación en accesibilidad
- Saros: Mejor actuación - Rahul Kohli, Mejor juego de acción
- Maratón: El mejor juego multijugador
- Marvel Tōkon: Fighting Souls: El mejor juego de lucha
- God of War Laufey: El juego más esperado
Además de las nominaciones de este año, las nominaciones de años anteriores de PlayStation al GOTY son las siguientes:
- Bloodborne: 2015
- Uncharted 4: A Thief’s End: 2016
- Horizon Zero Dawn: 2017
- God of War, Marvel’s Spider-Man: 2018
- Death Stranding: 2019
- The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima: 2020
- Ratchet & Clank: Rift Apart: 2021
- God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West: 2022
- Marvel’s Spider-Man 2: 2023
- Astro Bot: 2024
- Death Stranding 2: On The Beach: 2025
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