¿Por que PlayStation no está entre nominados a los GOTY 2026?

La premiación del Juego del Año es uno de los reconocimientos entre los que la industria de los juegos busca estar cada año, pero este año PlayStation rompe con la racha que tenía de manera inesperada.

PlayStation había logrado estar dentro de los grandes para llevarse el reconocimiento como Game of the Year (GOTY) por 11 años consecutivos; sin embargo, este 2026 no se encuentra dentro de la pemiación que se realizará el 10 de diciembre en Los Ángeles, California.

Los lanzamientos de PlayStation no lograron encontrarse entre los seis candidatos para el juego del año de este 2026, por lo que la gigante de la industria sale despues de haberse mantenido en el top desde el 2015.

Algunos especialistas señalan que la producción de videojuegos por parte de PlayStation no ha logrado tener un impacto que prevalezca continuamente entre la comunidad gamer, tal como lo ha logrado en años anteriores.

#TheGameAwards returns live to @primevideo globally on December 10.



Tune in to celebrate the best and see what's next in video games.



Thursday, December 10 at 7:30p ET / 4:30p PT pic.twitter.com/xV97SbBLn0 — The Game Awards (@thegameawards) November 18, 2026

The Game Awards 2026

Este año la lista de nominados para el juego del año es la siguiente:

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Here are your six nominees for Game of the Year.#TheGameAwards streaming live on Thursday, December 10. pic.twitter.com/wBl1DsWnEU — The Game Awards (@thegameawards) November 17, 2026

Pese a que PlayStation no logró entrar en el GOTY, Sony si cuenta con nominaciones dentro de The Game Awards 2026:

Wolverine de Marvel: Mejor interpretación - Liam McIntyre, Innovación en accesibilidad

Saros: Mejor actuación - Rahul Kohli, Mejor juego de acción

Maratón: El mejor juego multijugador

Marvel Tōkon: Fighting Souls : El mejor juego de lucha

God of War Laufey: El juego más esperado

Además de las nominaciones de este año, las nominaciones de años anteriores de PlayStation al GOTY son las siguientes:

Bloodborne : 2015

Uncharted 4 : A Thief’s End: 2016

Horizon Zero Dawn : 2017

God of War, Marvel’s Spider-Man : 2018

Death Stranding : 2019

The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima : 2020

Ratchet & Clank: Rift Apart : 2021

God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West : 2022

Marvel’s Spider-Man 2 : 2023

Astro Bot : 2024

Death Stranding 2: On The Beach: 2025

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