¿Cómo y dónde votar por los nominados al GOTY?

The Game Awards es la premiación que reconoce y promueve la industria de los videojuegos a nivel mundial, por lo que esta reune a desarrolladores, jugadores y figuras del gaming para el evento.

En The Game Awards existe una categoría que es muy esperada por el público de los videojuegos, pues en este se reconoce el mejor lanzamiento anual entre todos los estrenos que se vieron.

Las categorías de The Game Awards 2026 son juego del año, mejor dirección de juego, mejor narrativa, mejor dirección artística, mejor banda sonora y música, mejor diseño de audio, mejor rendimiento, juegos para el impacto, innovación en accesibilidad, mejor en curso, y el mejor soporte de la comunidad.

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También mejor juego independiente, mejor juego independiente debut, el mejor juego para móviles, lo mejor en realidad virtual / aumentada, el mejor juego de acción, mejor acción / aventura, mejor juego de rol, mejores parejas, mejor familia, y mejor simulación / estrategia.

Adicionalmente mejores deportes / carreras, mejor multijugador, mejor adaptación, mejor creación de usuarios, creadores de contenido del año, mejor atleta de deportes electrónicos, el mejor juego de esports, el mejor equipo de deportes electrónicos, y el juego más esperado.

¿Cómo y dónde votar por los nominados?

Para poder votar por los nominados en cada categoría se debe ingresar a la página de The Game Awards, dar clic en la sección de nominados, y dar clic en empezar a votar para que aparezcan todos los nominados.

Es necesario conectar alguna cuenta de Google, X o Facebook a la página para poder iniciar sesión, esto con la finalidad de que se registren tus votos en la página y sean tomados en cuenta para la premiación.

Inicia sesión para emitir tu voto en The Game Awards ı Foto: Captura de pantalla

Una vez que des clic en la imagen de tu favorito para cada categoría debes dar clic en siguiente categoría para continuar avanzando en cada una de estas, y repetir esta acción hasta terminar con todas las votaciones.

Los nominados al GOTY 2026 son:

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

Da clic en siguiente categoría para emitir tu voto en The Game Awards ı Foto: Captura de pantalla

La votación de The Game Awards continuará disponible en su página oficial hasta las 20:00 horas (hora del centro de México) del miércoles 9 de diciembre, por lo que aún cuentas con tiempo para elegir a tus favoritos.

Las votaciones del púbico representan el 10 por ciento del resultado que se tendrá en las categorías, pues el 90 por ciento de la decisión para las premiaciones es responsabilidad del jurado especializado.

What's your pick for Best Ongoing Game?



Vote now: https://t.co/pU2wYZCTOR pic.twitter.com/TYRoYm97Fd — The Game Awards (@thegameawards) November 18, 2026

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