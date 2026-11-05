Fiebre por Zelda Ocarina of Time en Switch 2: fans hacen fila en CDMX hasta 8 horas para la venta nocturna

Alrededor de 200 aficionados a los videojuegos comenzaron a formar filas desde las cuatro de la tarde en una tienda especializada al norte de la Ciudad de México para ser de los primeros en conseguir una copia de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, uno de los lanzamientos más esperados del año. Entre los asistentes destacaron personas disfrazadas de Link, el protagonista de la saga, además de seguidores con gorras, camisetas y otros artículos alusivos al universo de Nintendo.

La concentración forma parte de una jornada de venta a la medianoche que se organizó en 40 sucursales de una tienda de videojuegos a nivel nacional. Los compradores esperaron hasta ocho horas para adquirir el título durante los primeros minutos del 5 de noviembre, fecha de su lanzamiento oficial para Nintendo Switch 2.

Fans esperaron durante horas para comprar el juego ı Foto: Elizabeth Hernández

Los fans hicieron una cuenta regresiva para ingresar a la tienda y adquirir desde los primeros minutos del 5 de noviembre la copia física del juego.

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El videojuego cuenta con una historia de casi tres décadas. Nintendo presentó su versión original en 1998 para Nintendo 64, con una aventura que sigue a Link en su misión para salvar el reino de Hyrule de los planes del malvado Ganondorf. Aquella entrega superó los 7.6 millones de copias vendidas en el mundo, mientras que su adaptación para Nintendo 3DS, publicada en 2011, alcanzó otros 6.4 millones.

Fans hacen fila para conseguir una copia del The Legend of Zelda: Ocarina of Time ı Foto: Elizabeth Hernández

¿De qué se trata el esperado videojuego The Legend of Zelda: Ocarina of Time?

La nueva edición recupera esa historia con gráficos completamente renovados, música orquestal, nuevas secuencias cinematográficas y mejoras en los controles, elementos con los que la compañía japonesa busca atraer tanto a jugadores veteranos como a nuevas generaciones.

El fenómeno también representa un contraste con la transformación de la industria. Mientras el mercado impulsa cada vez más las descargas digitales y reduce su dependencia de los formatos físicos, Nintendo mantiene la distribución tradicional de sus principales títulos. El resultado quedó a la vista en las filas de aficionados que prefirieron esperar durante horas por una copia que también podían descargar desde sus hogares a partir de la medianoche.

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