Luis de Llano se disculpa con Sasha Sokol para acatar sentencia; reconoce daño moral y abuso | VIDEO

El productor Luis de Llano publicó un video en el que reconoce el abuso y daño moral a Sasha Sokol cuando fueron pareja en los años 80.

El video que está circulando en redes sociales es parte de la sentencia que tenía que cumplir el productor en el caso de Sasha Sokol.

En la grabación, Luis de Llano emite un mensaje conciso: “Hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted Sasha Sokol”.

El productor afirmó que “reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra... por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80, acatando de forma plena la resolución judicial definitiva”.

“Reconozco mi responsabilidad”



Luis de Llano pidió disculpas a Sasha Sokol



A más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo condenara por el daño moral que le causó a la cantante cuando era menor de edad



Este caso ha marcado un precedente en materia de… pic.twitter.com/A0Q63QQlg7 — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) November 5, 2026

El productor se refirió a las declaraciones que desataron todo el caso, cuando asistió a la entrevista de Yordi Rosado y habló de la relación con la cantante.

Luis de Llano afirmó que sus declaraciones fueron “desafortunadas e inexactas y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal” de Sasha Sokol.

Reiteró las disculpas a la cantante y ex Timbiriche y afirmó que se compromete a no volver a realizar menciones sobre Sasha Sokol en ningún medio de comunicación o red social. “Manifiesto mi voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor, dignidad e integridad”, señaló.

Tras la difusión del video, los usuarios no dudaron en reaccionar a la grabación de las disculpas y criticaron a Luis de Llano pues aseguran que se notó muy forzado, que no fueron sinceras.

“Que forzada la disculpa de Luis de Llano, no se la cree nadie”, “Se siente tan forzado…“, ”suena mas a regaño que a disculpa, se le ve furioso por tener que hacerlo", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales.