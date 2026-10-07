La historia entre Sasha Sokol y Luis de Llano se convirtió en uno de los casos más sonados y polémicos de la industria del entretenimiento en México. Tras el anuncio del estreno de la serie Timbiriche, este conflicto volvió a captar la atención de miles de personas.

Este asunto inició hace más de cuatro décadas y terminó en un proceso judicial que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que volvió a cobrar relevancia en 2026 con la detención del productor por incumplir medidas ordenadas por un juez. Te contamos qué pasó.

¿Qué pasó entre Luis de Llano y Sasha Sokol?

De acuerdo con el relato de Sasha Sokol, la relación comenzó cuando ella tenía 14 años y formaba parte de Timbiriche, mientras que Luis de Llano tenía 39 años. El productor era una de las máximas autoridades dentro de la industria del entretenimiento en ese momento.

La relación se prolongó durante varios años, incluso en contra de la familia de la cantante. Aunque el tema permaneció fuera de los reflectores, Luis realizó varias declaraciones sobre el caso en una entrevista con Jordi Rosado, por lo que la intérprete respondió con una denuncia formal.

Luis de Llano y Sasha Sokol ı Foto: X @SashaSokol

El 8 de marzo de 2022, Sasha Sokol publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó la forma en que Luis de Llano había narrado esa relación, que era claramente un abuso por la diferencia de edad, y anunció acciones legales. Poco después, presentó una demanda civil por daño moral contra el productor.

En mayo de 2023, una autoridad judicial de la Ciudad de México determinó la responsabilidad civil de Luis de Llano por daño moral y ordenó diversas medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública y el cumplimiento de otras disposiciones relacionadas con la sentencia.

Sasha Sokol y Luis de Llano ı Foto: larazondemexico

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 25 de junio de 2025 rechazó el amparo promovido por el productor y dejó firme la resolución. La Corte también estableció un criterio sobre el derecho de las víctimas de violencia sexual durante la infancia a buscar reparación civil, incluso después de que pasaran varios años desde el abuso.

Finalmente, en septiembre de este año, las autoridades detuvieron a Luis de Llano en la Ciudad de México por el incumplimiento de medidas relacionadas con la sentencia, entre ellas la disculpa pública y la difusión de una síntesis de la resolución judicial. Hasta el momento, no ha cumplido con las medidas de reparación.

Puedes leer: