Sasha Sokol: Sentencia de la SCJN es insuficiente

A cuatro años de que un 8 de marzo la cantante y actriz Sasha Sokol denunció el abuso en contra de ella por parte de Luis de Llano, la intérprete dio a conocer que el productor incumple con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Su pretexto es que no quiere revictimizarme al hacer una disculpa pública, lo cual resulta por demás absurdo”, externó en un mensaje que publicó en su cuenta de X.

Sasha Sokol, con quien Luis de Llano tuvo una relación cuando ella tenía 14 años y él 39, expresó estar cansada por lo que ha implicado el proceso .

“Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé, porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia. La verdad yo también estoy cansada —y sé que muchas mujeres que buscan justicia también lo están—.

TE RECOMENDAMOS: Voces que rompen inercias Ellas toman el control del set entre obstáculos y desigualdades

“Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos, mostrar pruebas, esperar la respuesta de las autoridades y las consecuencias para los responsables. Pero como el silencio jamás cambiará las cosas aquí estoy, nuevamente, nombrando los hechos”, externó la ex Timbiriche.

Recordó que después haber logrado que su demanda llegara al más alto tribunal del país, la SCJN, el productor Luis de Llano seguía sin cumplir el veredicto.

“¿Por qué es importante para mí que ofrezca esta disculpa? Porque al reconocer sus actos se estabiliza la verdad, resalta la cantante.

¿Por qué no me es suficiente el fallo de la SCJN? Porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad...”Seguiré alzando la voz como lo hacen tantas mujeres, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas”.