Harry Potter: Así luce Paapa Essiedu como Severus Snape para la serie de HBO | FOTO

Se ha revelado el primer tráiler de la serie de Harry Potter para HBO MAX y junto con ello, tenemos un primer vistazo a cómo luce el actor Paapa Essiedu como el personaje de Severus Snape, uno de los más queridos por los fans del mundo creado por J. K. Rowling.

Desde que se reveló que Paapa Essiedu será Severus Snape en la serie de Harry Potter, las críticas no se hicieron esperar por parte de quienes no estaban de acuerdo con la elección del actor, ya que no encajaba con la descripción física del personaje.

Paapa Essiedu dará vida a Severus Snape en la serie de Harry Potter. ı Foto: Especial

En los libros, el profesor de pociones de Hogwarts es descrito como un hombre de piel pálida, con el cabello graso y lacio, además de una nariz grande aguileña, una versión que no encaja con la apariencia del británico de 35 años de edad.

En las películas originales, el artista que lo interpretó fue Alan Rickman. El histrión logró cautivar a la audiencia con el personaje y la comunidad de fans lamento su muerte por cáncer en 2016.

Así luce Paapa Essiedu como Severus Snape

El primer vistazo de Paapa Essiedu como Severus Snape lo vimos en el reciente tráiler que estrenó la plataforma de HBO MAX este 25 de marzo. En él, podemos ver brevemente al actor en medio de un bosque en invierno.

Él lleva su cabello en rastas y un conjunto completamente negro con una tela de cuero. Lleva una chamarra con cierre plateado hasta el cuello y una capa larga que cae sobre sus hombros, abierta.

First look at Paapa Essiedu as Snape in the 'Harry Potter' series pic.twitter.com/kTwkFEJqz3 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) March 25, 2026

Mantiene una expresión seria e incluso retadora mientras que mantiene las manos ocultas debajo de la capa. En el tráiler, hay otra escena donde lo vemos en los pasillos de Hogwarts con ropa oscura y su varita con el hechizo Lumos.

Las imágenes rápidamente dieron de qué hablar y dividieron opiniones. Si bien varias personas criticaron a la producción por elegir a un Snape que no encaja con la descripción original, otros mencionan que sería mejor esperar a ver cómo se desarrolla el actor en el papel.

En ese sentido, varios Internautas aseguran que en los clips del tráiler es evidente que Paapa Essiedu entiende a su personaje, aunque otros se mantienen escépticos sobre el Severus Snape que veremos a partir de diciembre del 2026 por HBO MAX.