Harry Potter y la Piedra Filosofal: Revelan tráiler y fecha de estreno de la serie de HBO

Finalmente tenemos un primer tráiler de la nueva serie de Harry Potter de HBO MAX. La historia busca adaptar el primer libro de J. K. Rowling, La Piedra Filosofal.

Después de que este martes 24 de marzo se mostrará una primera imagen oficial de la esperada serie de Harry Potter, este miércoles se ha revelado un tráiler completo en el que nos adentramos nuevamente en el Mundo Mágico que marcó a una generación.

El tráiler nos muestra una adaptación mucho más fiel al material original, pues comienza con imágenes de la vida del protagonista antes de Hogwarts, donde enfrenta la crueldad de sus tíos y de otros niños que lo consideran extraño.

También se nos muestra una escena donde Hagrid habla con Harry sobre sus padres, así como a ‘El niño que vivió’ en el tren. Varias escenas nos muestran momentos diferentes en el colegio de magia y hechicería.

Hemos podido ver con mayores detalles cómo se verán los personajes de Ron Weasley, Hermione Grander, Dumbledore y Severus Snape, entre otros. Además, se reveló que la serie estará disponible en Navidad del 2026.

Hasta el momento, el tráiler ha tenido buena recepción, ya que los ‘Potterheads’, como se le llama a los fans, han celebrado la adaptación fiel al libro que promete traer la serie de HBO MAX.

FIRST LOOK at Quidditch and the Nimbus 2000 in the new Harry Potter series 🧹



I really love the packaging of the broom, it’s so 90s! pic.twitter.com/YY1Yi1ms5d — Daily Harry Potter (@TheDailyHPotter) March 25, 2026

Si bien hasta ahora algunos siguen sin estar de acuerdo con la apariencia física del personaje de Severus Snape, interpretado por Pappa Essiedu, en general la recepción ha sido buena, generando expectativa entre los fans de la franquicia.

La primera temporada de la serie adaptará el primer libro de J. K. Rowling. El formato permite que hayan mayores detalles que fueron dejados de lado en la película original por cuestiones de tiempo.

Harry Potter y La Piedra Filosofal sigue la historia de un niño sin padres que descubre a los 11 años que es un mago y deja su vida infeliz para estudiar en el Colegio Hogwarts de magia y hechicería.

En el Mundo Mágico, él es famoso y conocido como ‘El niño que vivió’, pues logró sobrevivir al ataque de uno de los magos más malvados de la historia, Lord Voldemort, quien le dejó una cicatriz en forma de rayo en la frente.

Con sus nuevos amigos, Harry se introduce a un mundo completamente nuevo para él y enfrenta su primera aventura cuando sospecha junto a Ron y Hermione que alguien trata de robar la Piedra Filosofal, un objeto que otorga inmortalidad y está escondido en Hogwarts.