Revelan la primera imagen oficial de la serie de Harry Potter

Se ha revelado la primera imagen de la nueva serie de Harry Potter de HBO MAX. De este modo, se calientan los motores para conocer el universo de J.K. Rowling como nunca antes en una versión nueva y más fiel a los icónicos libros.

Después de varios años desde el anuncio del nuevo proyecto cinematográfico, finalmente tenemos la primera imagen oficial de la serie de Harry Potter. “El mundo que ha sido creado es absolutamente extraordinario”, declaró la ejecutiva de HBO, Sarah Aubrey.

🚂 For the HBO #HarryPotter series, a huge King's Cross station was recreated, a kilometer-long railway line that runs through meadows and forests to Hogsmeade station! pic.twitter.com/62UdQNoiQh — Harry Potter World Report (@HPNews_Germany) March 24, 2026

“Es muy especial trabajar en algo que significa tanto. Hay mucha presión, pero también es muy, muy especial”, dijo Aubrey durante una conferencia de prensa en Lille, Francia.

La imagen revelada en el evento muestra a Dominic McLaughlin, el nuevo actor que interpretara a ‘El niño que vivió’ en la serie para el servicio de streaming. Vemos al pequeño de espaldas en camino al campo de quidditch.

Los fans no han tardado en notar diversos detalles en la imagen, pues podemos ver arte de la escoba que lleva el niño, así como banderines que muestran el escudo de Gryffindor y también el de Hufflepuff. Vemos a Harry marchar solo detrás de varios alumnos de Hogwarts.

El público también notó una bandera hecha con una tela blanca que en letras rojas dice ‘Fred y George’, por lo que se trataría de un estandarte de los bromistas hermanos Weasley. La audiencia también notó que algunos de los alumnos llevan los colores de su casa.

First look at HBO’s ‘HARRY POTTER’ reboot series.



The first teaser will be released tomorrow. pic.twitter.com/xxkzBlOv5a — Pop Base (@PopBase) March 24, 2026

En su espalda ondea una larga capa de Gryffindor con su apellido y el número 7 trabajo. “El viaje con estos increíbles libros continúa y estoy muy emocionada de que todos ustedes lo vean y formen parte de él”, dijo Aubrey.

La serie llegará al servicio de streaming en 2027, aunque no se ha revelado la fecha exacta de su estreno. Se sabe que cada temporada será dedicada a uno de los siete libros de Rowling.

Se reveló además que el primer tráiler para la primera temporada de la serie de Harry Potter se estrenará este 25 de marzo. Esperamos ver la caracterización de personajes amados por los fans como Severus Snape.