Así luce John Lithgow como Albus Dumbledore para la serie de Harry Potter en HBO Max| FOTOS

El universo de Harry Potter está más vivo que nunca y sobre todo ahora que se comienzan a revelar imágenes de los actores que forman parte de la serie remake de los libros de J.K. Rowling, cuyo re comenzó hace un par de meses.

Ya hemos visto cómo se verán Harry Potter y Hagrid en la serie de HBO MAX, pero ahora los fans de la franquicia han mostrado su emoción al descubrir el aspecto de John Lithgow como Albus Dumbledore, uno de los personajes más queridos de la historia y el director de Hogwarts, la escuela de magia y hechicería.

✨ ¡Primer vistazo a John Lithgow como Albus Dumbledore!

El legendario actor se pone la túnica del icónico director de Hogwarts en la esperada serie de Harry Potter.

Aunque la serie llega a HBO Max en 2027, estas imágenes desde el set ya nos dejan sin aliento.#JohnLithgow… pic.twitter.com/O6w6Km0ojx — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 8, 2025

Dumbledore es el gran aliado del protagonista, quién a lo largo de la saga se muestra como una figura amable y preocupada por el bienestar de los alumnos de Hogwarts, quién al mismo tiempo es pieza clave en los hechos que ocurren a lo largo de la historia en la lucha de Harry contra Voldemort.

Así luce John Lithgow como Albus Dumbledore

En redes sociales, se ha hecho viral la apariencia de John Lithgow como el director de la escuela de magia y hechicería inglesa. Las fotos que se han filtrado del doblaje, dejan ver al actor caracterizado en una escena de playa.

Su cabello completamente blanco parece estar peinado hacia atrás y luces una enorme barba blanca que le llega hasta las piernas y termina en punta. También usa unos anteojos de marco delgado.

En esta ocasión, Albus lleva una túnica oscura con tonos esmeralda sobre un abrigo vino con azul y más ropa debajo, encontrándose en un ambiente de playa neutro, con una arena lisa y cerca del mar.

I’m speechless. John Lithgow as Dumbledore is already perfect. pic.twitter.com/aAl5LawR6g — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 8, 2025

Otras imágenes dejan que lo veamos sin la túnica y el abrigo, pero aún así con una apariencia algo extravagante en tonos azules que lo cubre por completo en medio del ambiente caluroso.

También podemos verlo en otro momento con personas que lucen mayores. El público asegura que está es una reunión entre Dumbledore con los Flamel, referenciados en Harry Potter y la Piedra Filosofal.

Filming for HBO's Harry Potter series took place at Kynance Cove today, with John Lithgow as Albus Dumbledore along with two older characters, possibly the Flamels. 💫 pic.twitter.com/ANZLBViHi4 — Harry Potter News (@HPMoviesNews) October 8, 2025

¿Por qué Dumbledore aparece en la playa?

Si bien la recepción por su apariencia fue buena, en redes sociales hay cuestionamientos en torno al motivo por el que Dumbledore estaría en la playa, ya que para muchos no hace sentido que hayan utilizado dicha locación, lo que ha llevado a pensar a algunos que tendrá una historia secundaria.

La teoría de algunos fans es que el actor está grabando por adelantado algunas escenas de la saga, como un momento en el libro El Cáliz de Fuego donde Potter imagina al director en la playa. Sobre el motivo, algunos destacan la edad avanzada del actor.

Y es que el actor estadounidense John Lithgow cumple 80 años de edad este 19 de octubre y se estima que la serie de HBO MAX tendrá unas siete temporadas, una por cada libro. Esto implicaría que para la temporada final de Harry Potter, el histrión tendría como mínimo, 87 años de edad, si se considera un lanzamiento anual de la historia.