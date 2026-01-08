Un cantante brasileño que se volvió viral en redes sociales por su increíble parecido físico con el actor Daniel Radcliffe, protagonista de la saga Harry Potter, anunció que dejará de usar el nombre artístico Harry Bruxo que lo hizo famoso.

La decisión del famoso llega después de que Warner Bros, empresa propietaria de los derechos de la franquicia del emblemático mago, le advirtiera sobre una posible demanda millonaria en su contra. Entérate.

Warner Bros obliga al ‘Harry Potter de Brasil’ a renunciar a su nombre artístico

El artista llamado hasta hace unos días Harry Bruxo, también conocido como el Harry Potter de Brasil, construyó una gran comunidad en redes sociales gracias a su música y a la estética inspirada en el mundo mágico de J.K. Rowling,

El joven explicó en un comunicado oficial que Warner Bros lo obligó a dejar de lado su nombre artístico: “Warner Bros, que es una empresa respetada, se puso en contacto con nuestro asesor de marcas y patentes y nos explicó que no podíamos seguir utilizando ese nombre”.

Además, el creador de contenido informó que cambiaría de todos sus perfiles digitales el nombre Harry para evitar problemas legales. “Por respeto a Harry Potter, voy a eliminar el nombre de Harry de todas mis redes sociales”, aseguró.

El cantante tiene un gran parecido con Daniel Radcliffe, protagonista de la saga Harry Potter. Ambos usan gafas redondas, tienen complexión delgada y rasgos faciales similares, por lo que el joven ordinario de Brasil se convirtió en un fenómeno viral, bautizado por sus seguidores como el Harry Potter de Brasil.

Sin embargo, aunque para muchos fans de la saga el contenido del brasileño era un homenaje divertido, para Warner Bros representaba una infracción de marca registrada.

De acuerdo con especialistas, si el caso hubiera llegado a tribunales, las sanciones podrían haber alcanzado hasta 2 millones de dólares en multas, además de exigir regalías equivalentes al 20 o 50 por ciento de sus ingresos totales.

La productora también podría haber reclamado daños por “dilución de marca”, argumentando que el uso del personaje en contenidos no oficiales afectaba la imagen de su franquicia.

El Harry Bruxo, a partir de ahora, sólo se llamará en redes sociales Bruxo, que se traduce al español como brujo. No obstante, el público y sus fans seguirán conociéndolo como el Harry Potter de Brasil.

“Gente, yo no soy Harry Potter. Pido que no me llamen más así”, señaló en el video que fue publicado en sus redes sociales.