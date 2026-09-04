Mujeres alzan la voz por Sasha Sokol

La libertad de Luis de Llano, después de 23 horas y 54 minutos de arresto administrativo, no pone punto final a la discusión que abrió el proceso de Sasha Sokol: para mujeres que han vivido violencia sexual, la medida representa el cumplimiento de una sanción por desacato, pero está lejos de reparar lo ocurrido cuando la actriz era menor de edad.

Mientras el productor recuperó su libertad, tras cumplir un día de las dos órdenes de 15 horas cada una, Marlene Calderón y Analú Salazar, entrevistadas por La Razón, colocaron el foco en lo que consideran el verdadero alcance de la resolución.

Para Marlene Calderón, quien ha hablado de su caso al haber sido víctima de la red coercitiva de Sergio Andrade y Gloria Trevi, la resolución que favoreció a Sokol significó una esperanza para otras mujeres que llevan décadas esperando justicia.

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El Dato: AL SALIR del Torito, Luis de Llano fue abordado por diversos medios de información; sin embargo, no dio ninguna declaración al respecto.

“Hablando en nombre de todas las chicas, fue una gran esperanza. Realmente vimos a Sasha y su resolución como un parteaguas para tener esperanza de que lo de nosotras pueda llegar a algo, a pesar de que hace muchos años que pasó”, expresó.

Sin embargo, Calderón reconoció también indignación ante el incumplimiento de las disposiciones judiciales. “Termina de sorprendernos la parcialidad que hay hacia las personas depredadoras, hacia las personas que pueden tener tanto poder mediático y protección de televisoras para que no se acaten las leyes”, señaló. Y cuestionó: “¿Para qué le dan esperanza? ¿Para qué dicen si no se va a cumplir la ley? Si ese señor se está saliendo con la suya, es indignante”.

Pese a ello, su mensaje hacia Sokol es de reconocimiento. “No dejamos de tener fe y, sobre todo, aplaudirle el gran logro. Pero ahora lo que sigue es, por todos los medios, alzar la voz para que se haga justicia”, afirmó Calderón, quien consideró que lo sucedido puede abrir camino para otras.

En la misma línea, Analú Salazar, activista, comunicadora y cantante, quien ha hablado desde su experiencia como víctima de violencia sexual, advirtió que es necesario no confundir el arresto con la sanción por los hechos que dieron origen al proceso. “Luis de Llano está cumpliendo 15 horas de arresto administrativo por desacato a una orden de un juez, no por haber violado a Sasha Sokol cuando tenía 14 años”, enfatizó.

Para Salazar, esa diferencia es fundamental: “Qué bueno que la autoridad haya decidido castigarle por incumplir un mandato judicial, pero hay que analizar el fondo, porque no podemos pensar que la justicia es que metan 15 horas a un señor”.

Fue contundente al hablar de la dimensión del daño: “Es indignante la justicia que le ofrecen a una niña de 14 años violada por un señor de 40. Treinta o 40 años después, es lo que le ofrecen”.

La activista rechazó que se cuestione a una víctima por hablar después de décadas. “Lo que quieren es que esté callada”, sostuvo al referirse a los argumentos de la defensa de De Llano. “¿Por qué le molestaría a un señor que una denunciante o un denunciante salga años después? Porque quieren que no salga nunca”.

Salazar cuestionó la defensa pública que han hecho los hijos del productor. Francisco de Llano acudió al centro donde estaba su padre y lo describió como “un gran ser humano”, mientras Luis de Llano Stevens calificó la situación como “arbitraria”. La activista dijo comprender que se trate de su padre, pero cuestionó que se coloque el sufrimiento familiar por encima de lo ocurrido a la víctima.

Finalmente, María León se sumó al respaldo y destacó el precedente que deja su lucha para otras mujeres. “El hecho de que ya se deje un precedente para las víctimas de abuso y acoso me parece espectacular”, señaló, antes de expresar su cariño hacia la cantante: “La adoro, le doy todo mi amor. Qué bueno que tuvo esa valentía porque deja un precedente”.

Así, aunque Luis de Llano ya está en libertad, las voces de Calderón, Salazar y León coinciden en que la discusión apenas rebasa el episodio del arresto: el verdadero debate permanece en torno a las víctimas y la reparación del daño, por ejemplo.