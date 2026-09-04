Siddhartha celebra nuevos bríos musicales

DERIVADO del estreno de su último álbum de estudio, Radio Nostalgia, y luego de colgar el letrero de sold out, Siddhartha abrió ayer la primera de sus dos participaciones en el Palacio de los Deportes con un show que incluyó en vivo algunas canciones del nuevo disco, además de interpretar viejos temas queridos por sus seguidores.

“Venimos a presentar Radio Nostalgia y espero de corazón que sea una gran noche para todos”, declaró Siddhartha al presentar las primeras canciones del espectáculo, “Paraíso lunar” y “Tarde”.

A pesar de ser el inicio del concierto, el público comenzó energético, pues en la plancha se alcanzaba a notar cómo acompañaban los cánticos con sus palmas o lanzaban gritos de amor hacia el mexicano, quien se mostraba feliz por el cariño que recibía.

TE RECOMENDAMOS: Luis de Llano sale del Torito Mujeres alzan la voz por Sasha Sokol

El Tip: El compositor tiene otra cita hoy en el Palacio de los Deportes. Irá a Guadalajara, Nuevo León y Puebla.

“Algo que tiene la música es que vive en la memoria. En las letras podemos regresar a un montón de momentos dolorosos y amorosos y, en esta sección, vamos a honrar nuestro pasado. Que lo disfruten”, señaló antes de interpretar “Extraños”, “Si tú te vas” y “Me hace falta”, que remontaron a su historia dentro de la industria de la música.

En cuanto a las nuevas versiones, “Me hace falta” contó con arreglos musicales en la guitarra y en la batería, algo que maravilló a los fanáticos, pues no paraban de acompañar la letra.

Otra reversión fue con “A la distancia”, en la cual añadió el piano, la caja rítmica y la guitarra acústica para acompañarla.

“Ustedes hacen de estas canciones algo muy bonito y esperamos de corazón que estas nuevas versiones les gusten. Que las disfruten”, declaró.

Al ser su familia una parte tan importante de su vida, Siddhartha decidió dedicar el tema “Pedacito de mi corazón” a su hijo Mar, quien, en sus palabras, “hizo que el mundo tuviera un brillo nuevo y más bello”.

En cuanto a las canciones estrenadas en vivo, se sinceró al señalar: “Es la primera vez que se tocan y esperamos que las reciban con mucho amor. No puedo explicar lo que me hacen sentir, pero sé que es gracias a ustedes”, declaró previo a interpretar “Tú y Yo y Tú” y “QEMC”.