Desde Marbella, España

Premios Juventud 2026: Esta es la lista de ganadores

Camila Fernández, Alejandro Fernández, Carín León y Kenia Os son algunos mexicanos que destacaron; millones de espectadores en todo el mundo siguieron la transmisión

Premios Juventud 2026
Premios Juventud 2026 Foto: IG premiosjuventud/camifdzoficial
Por:
Martha Díaz

La edición número 23 de los Premios Juventud 2026 se convirtió en una de las más esperadas y comentadas del año. La gala reunió a más de 300 artistas nominados en 50 categorías y se llevó a cabo, por primera vez, en el Anfiteatro Starlite de Marbella, España.

Entre los nombres más destacados de la noche estuvieron Shakira, quien brilló con su colaboración “Dai Dai” junto a Burna Boy; Camila Fernández, reconocida por su aporte a la música mexicana; y su padre, Alejandro Fernández, que también se llevó un galardón. Aitana, Kenia Os, Carín León, Carlos Rivera y Karol G también figuraron entre los grandes triunfadores.

Lista de ganadores de los Premios Juventud 2026

Artista Premios Juventud Femenina

Álbum del Año

  • Tropicoqueta-Karol G

Mi Actriz Favorita

Mi Actor Favorito

  • Gabriel Soto-Monteverde

Mejor Álbum Música Mexicana

  • Palabra de to’s (seca)-Carín León

Mejor Canción Urbano Trap

  • “Que sensación (remix)”-Jezzy & Arcángel

Mejor Canción Urbano Rhythmic

  • “Verano rosa”-Karol G & Feid

Mejor Álbum Pop

  • Cuarto azul-Aitana

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

  • “Retumbando en el cora”-Camila Fernández

Mejor Canción Pop Balada

  • “Sin despedida”-Carlos Rivera & Alejandro Fernández

Mejor Álbum Urbano

  • Do Not Disturb-Young Miko

POV Futbolero

  • Mercedes Roa

La Nueva Generación Femenina

  • Aria Vega

Creator Del Año

  • Stefanny Loaiza

Mejor Dance Track

  • “Yapaque”-Farruko, Greeicy & Steve Aoki

La Mezcla Perfecta

  • “No quiero hablar”-Ángela Aguilar & Marc Anthony

Mejor Canción Pop/Rhythmic

  • “Yo y tú”-Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Girl Power

  • “Fifty Fifty”-Kenia Os & Lola Indigo

Grupo o Dúo Favorito del Año

  • Santos Bravos

Mejor Canción Pop

  • “Bésame”-Alejandro Sanz & Shakira

Mejor LOL

  • Jenny Solares

La Nueva Generación Masculina

  • Santos Bravos

La Nueva Generación Música Mexicana

  • Omar Camacho

Mejor Urban Track

  • “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66″-Bizarrap & Daddy Yankee

Mejor Fusión Música Mexicana

  • “No capea”-Xavi & Grupo Frontera

#ModoAvión

  • Araya vlogs

Mejor Canción Pop Rock

  • “Sin ti”- Morat & Jay Wheeler

Creator de España

  • Lola Lolita

Mejor Canción Pop - Nueva Generación

  • “Morfina”- Humbe

Mejor Euro-Song

  • “Superestrella”-Aitana

#GettingReadyWith

  • Valeria Villalobos

Mejor Mezcla Urbana

  • “Tonto”- J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake

Mejor Canción Dembow

  • “Saca punta”-Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll

Couple Goals

  • Aitana y Plex

Mejor Canción Banda Música Mexicana

  • “El rey”-Vicente Fernández & Alejandro Fernández

Mejor Tour

  • “Debí Tirar Más Fotos World Tour”-Bad Bunny

Productor del Año

  • Bizarrap

Podcast del Año

  • Pinky promise

Afrobeat Latino del Año

  • “Enemigos”- Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums

Tropical Hit

  • “Dardos”- Romeo Santos & Prince Royce

Mejor Colaboración Música Mexicana

  • “Modo difícil”-Grupo Firme & Grupo Frontera

Mi Track Favorito

  • “Me está doliendo”-Carín León & Alejandro Fernández

Mejor Tema en Cumbia

  • “Con otra”-Cazzu

Colaboración OMG

  • “Dai Dai”-Shakira & Burna Boy

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