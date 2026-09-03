Premios Juventud 2026: Esta es la lista de ganadores

La edición número 23 de los Premios Juventud 2026 se convirtió en una de las más esperadas y comentadas del año. La gala reunió a más de 300 artistas nominados en 50 categorías y se llevó a cabo, por primera vez, en el Anfiteatro Starlite de Marbella, España.

Entre los nombres más destacados de la noche estuvieron Shakira, quien brilló con su colaboración “Dai Dai” junto a Burna Boy; Camila Fernández, reconocida por su aporte a la música mexicana; y su padre, Alejandro Fernández, que también se llevó un galardón. Aitana, Kenia Os, Carín León, Carlos Rivera y Karol G también figuraron entre los grandes triunfadores.

Lista de ganadores de los Premios Juventud 2026

Artista Premios Juventud Femenina

Álbum del Año

Tropicoqueta-Karol G

Mi Actriz Favorita

Angelique Boyer-Doménica Montero

Mi Actor Favorito

Gabriel Soto-Monteverde

Mejor Álbum Música Mexicana

Palabra de to’s (seca)-Carín León

Mejor Canción Urbano Trap

“Que sensación (remix)”-Jezzy & Arcángel

Mejor Canción Urbano Rhythmic

“Verano rosa”-Karol G & Feid

Mejor Álbum Pop

Cuarto azul-Aitana

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

“Retumbando en el cora”-Camila Fernández

Mejor Canción Pop Balada

“Sin despedida”-Carlos Rivera & Alejandro Fernández

Mejor Álbum Urbano

Do Not Disturb-Young Miko

POV Futbolero

Mercedes Roa

La Nueva Generación Femenina

Aria Vega

Creator Del Año

Stefanny Loaiza

Mejor Dance Track

“Yapaque”-Farruko, Greeicy & Steve Aoki

La Mezcla Perfecta

“No quiero hablar”-Ángela Aguilar & Marc Anthony

Mejor Canción Pop/Rhythmic

“Yo y tú”-Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Girl Power

“Fifty Fifty”-Kenia Os & Lola Indigo

Grupo o Dúo Favorito del Año

Santos Bravos

Mejor Canción Pop

“Bésame”-Alejandro Sanz & Shakira

Mejor LOL

Jenny Solares

La Nueva Generación Masculina

Santos Bravos

La Nueva Generación Música Mexicana

Omar Camacho

Mejor Urban Track

“Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66″-Bizarrap & Daddy Yankee

Mejor Fusión Música Mexicana

“No capea”-Xavi & Grupo Frontera

#ModoAvión

Araya vlogs

Mejor Canción Pop Rock

“Sin ti”- Morat & Jay Wheeler

Creator de España

Lola Lolita

Mejor Canción Pop - Nueva Generación

“Morfina”- Humbe

Mejor Euro-Song

“Superestrella”-Aitana

#GettingReadyWith

Valeria Villalobos

Mejor Mezcla Urbana

“Tonto”- J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake

Mejor Canción Dembow

“Saca punta”-Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll

Couple Goals

Aitana y Plex

Mejor Canción Banda Música Mexicana

“El rey”-Vicente Fernández & Alejandro Fernández

Mejor Tour

“Debí Tirar Más Fotos World Tour”-Bad Bunny

Productor del Año

Bizarrap

Podcast del Año

Pinky promise

Afrobeat Latino del Año

“Enemigos”- Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums

Tropical Hit

“Dardos”- Romeo Santos & Prince Royce

Mejor Colaboración Música Mexicana

“Modo difícil”-Grupo Firme & Grupo Frontera

Mi Track Favorito

“Me está doliendo”-Carín León & Alejandro Fernández

Mejor Tema en Cumbia

“Con otra”-Cazzu

Colaboración OMG

“Dai Dai”-Shakira & Burna Boy

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