Premios Juventud 2026: Esta es la lista de ganadores

La edición número 23 de los Premios Juventud 2026 se convirtió en una de las más esperadas y comentadas del año. La gala reunió a más de 300 artistas nominados en 50 categorías y se llevó a cabo, por primera vez, en el Anfiteatro Starlite de Marbella, España.
Entre los nombres más destacados de la noche estuvieron Shakira, quien brilló con su colaboración “Dai Dai” junto a Burna Boy; Camila Fernández, reconocida por su aporte a la música mexicana; y su padre, Alejandro Fernández, que también se llevó un galardón. Aitana, Kenia Os, Carín León, Carlos Rivera y Karol G también figuraron entre los grandes triunfadores.
Lista de ganadores de los Premios Juventud 2026
Artista Premios Juventud Femenina
Álbum del Año
- Tropicoqueta-Karol G
Mi Actriz Favorita
- Angelique Boyer-Doménica Montero
Mi Actor Favorito
- Gabriel Soto-Monteverde
Mejor Álbum Música Mexicana
- Palabra de to’s (seca)-Carín León
Mejor Canción Urbano Trap
- “Que sensación (remix)”-Jezzy & Arcángel
Mejor Canción Urbano Rhythmic
- “Verano rosa”-Karol G & Feid
Mejor Álbum Pop
- Cuarto azul-Aitana
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
- “Retumbando en el cora”-Camila Fernández
Mejor Canción Pop Balada
- “Sin despedida”-Carlos Rivera & Alejandro Fernández
Mejor Álbum Urbano
- Do Not Disturb-Young Miko
POV Futbolero
- Mercedes Roa
La Nueva Generación Femenina
- Aria Vega
Creator Del Año
- Stefanny Loaiza
Mejor Dance Track
- “Yapaque”-Farruko, Greeicy & Steve Aoki
La Mezcla Perfecta
- “No quiero hablar”-Ángela Aguilar & Marc Anthony
Mejor Canción Pop/Rhythmic
- “Yo y tú”-Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Girl Power
- “Fifty Fifty”-Kenia Os & Lola Indigo
Grupo o Dúo Favorito del Año
- Santos Bravos
Mejor Canción Pop
- “Bésame”-Alejandro Sanz & Shakira
Mejor LOL
- Jenny Solares
La Nueva Generación Masculina
- Santos Bravos
La Nueva Generación Música Mexicana
- Omar Camacho
Mejor Urban Track
- “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66″-Bizarrap & Daddy Yankee
Mejor Fusión Música Mexicana
- “No capea”-Xavi & Grupo Frontera
#ModoAvión
- Araya vlogs
Mejor Canción Pop Rock
- “Sin ti”- Morat & Jay Wheeler
Creator de España
- Lola Lolita
Mejor Canción Pop - Nueva Generación
- “Morfina”- Humbe
Mejor Euro-Song
- “Superestrella”-Aitana
#GettingReadyWith
- Valeria Villalobos
Mejor Mezcla Urbana
- “Tonto”- J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake
Mejor Canción Dembow
- “Saca punta”-Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll
Couple Goals
- Aitana y Plex
Mejor Canción Banda Música Mexicana
- “El rey”-Vicente Fernández & Alejandro Fernández
Mejor Tour
- “Debí Tirar Más Fotos World Tour”-Bad Bunny
Productor del Año
- Bizarrap
Podcast del Año
- Pinky promise
Afrobeat Latino del Año
- “Enemigos”- Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums
Tropical Hit
- “Dardos”- Romeo Santos & Prince Royce
Mejor Colaboración Música Mexicana
- “Modo difícil”-Grupo Firme & Grupo Frontera
Mi Track Favorito
- “Me está doliendo”-Carín León & Alejandro Fernández
Mejor Tema en Cumbia
- “Con otra”-Cazzu
Colaboración OMG
- “Dai Dai”-Shakira & Burna Boy
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