Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más queridas del entretenimiento, quienes han estado juntos por más de 11 años y así, se han consolidado como una de las relaciones más estables del espectáculo.

Se sabe que Angelique Boyer y Sebastián Rulli han formado una relación basada en el respeto y la admiración, pero en la que también han sabido moldear su romance para que encaje mejor con ellos.

La pareja no tiene planes de casarse e incluso han mencionado que hay temporadas que pasan alejados, no por eso disminuyendo su amor. Ante esto, muchos se preguntan si los famosos tienen un hijo.

¿Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen un hijo?

La pareja conformada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli no tienen hijos que hayan nacido de su unión y se desconoce cuál puede ser el motivo detrás de la elección de las celebridades por no engendrar un niño juntos.

Mientras que Angelique nunca ha sido mamá, Sebastián sí es padre de un joven llamado Santiago, quien nació de su relación con la conductora Cecilia Galliano.

El actor se muestra orgulloso de su hijo, quien este 15 de enero cumplió 16 años de edad y a quien le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram aquel día, donde publicó fotos junto a adolescente, quien ya es más alto que él y tiene una complexión delgada.

Angelique Boyer le toma fotos sin ropa a Sebastián Rulli ı Foto: Especial

"Elegiste un camino exigente, lejos de casa, persiguiendo un sueño con el básquetbol como bandera. Y lo haces con una madurez que me conmueve, con constancia, entrega y una humildad que te define. Te admiro profundamente, más de lo que las palabras pueden decir“, elogió a su hijo.

Santiago tiene una novia llamada Paula Cacho y recientemente posó junto a su papá y quien sería su madrastra en el estreno de la película ¿Quieres ser mi novia? Si bien no es el hijo de sangre de Angelique Boyer, no cabe duda que hay una relación cordial y cercana entre él y la pareja de su padre, Sebastián Rulli.