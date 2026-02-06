¿Qué opina Ariadne Díaz, esposa Marcus Ornellas de sus besos con Angelique Boyer? | VIDEO

Marcus Ornellas y Angelique Boyer protagonizan el éxito de TelevisaUnivisión y ViX, Doménica Montero, donde algunas de sus escenas apasionadas no han sido dejadas de lado y ahora, la pareja del actor, Ariadne Díaz, ha reaccionado a dicha química en el programa.

¿A Ariadne Díaz le molestan los besos de Angelique Boyer y Marcus Ornellas?

Recientemente en una entrevista para el programa Hoy, Ariadne Díaz reaccionó con emoción al éxito que ha tenido la serie que protagoniza Marcus Ornellas con Angelique Boyer, al señalar, “sé que a la novela le está yendo espectacular, entonces estoy superfeliz por él, de verdad me da todo el gusto del mundo".

“Sé que está en su mero mole porque pues arriba de un caballo haciendo estas historias, que aparte yo soy superfan de como este melodrama con el que crecimos. Me encanta, me fascina, soy muy fan”, declaró.

En ese momento, fue cuestionada sobre las escenas más intensas entre su pareja y la actriz mexicana-francesa, pues muchos se preguntaban si la mujer llegaba a sentir alguna molestia por la intimidad compartida en set.

“Yo creo que si una la pasara mal viendo a tu pareja en un beso con alguien más, híjole, vete de ahí porque eso ya es masoquismo”, señaló Ariadne con un toque de humor y dejando ver que no le preocupa.

Aseguró sentir seguridad y conocer bien a la coestrella de su esposo: “Yo a Angi la conozco de toda la vida, el primer proyecto que hice estábamos ahí las dos, me da todo el gusto del mundo, sé que es una gran actriz y, aparte, sé que es una gran compañera”, comentó.

En ese sentido, Ariadne destacó la relación de respeto, amor y admiración que siempre ha compartido con Marcus: “Yo siempre lo digo y siempre lo diré: no hay relación perfecta”, comenzó.

“Nuestra relación no es perfecta, hemos tenido altibajos, hemos tenido momentos de estar muy de acuerdo con las cosas, hemos tenido momentos de mucho desacuerdo, pero creo que al final siempre que hay respeto, siempre que hay amor, siempre que hay admiración, creo que todo lo demás se puede solucionar”, aseveró la intérprete de 39 años.