Angelique Boyer reacciona al Récord Guinness que habría ganado Doménica Montero | VIDEO

Angelique Boyer es uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana quién a través de los años se ha consolidado como un referente de las telenovelas en el país. Ahora, la famosa ha vuelto a conquistar la pantalla chica con su papel protagónico en la serie Doménica Montero.

Tras estar disponible en la plataforma de ViX, Doménica Montero llegó al horario principal del canal de las estrellas y su rating supuestamente la habría llevado a romper un Récord Guinness, según informó la presentadora Alix Aspe.

A novela #DoménicaMontero com Angelique Boyer entrou para o Guinness World Records como a telenovela MAIS ASSISTIDA da década nos EUA (2,6 milhões). pic.twitter.com/4V87U5WEbm — Angelique Boyer Brasil (@angeliqueboyerl) January 12, 2026

El récord sería por los altos niveles de audiencia que registró la serie en Estados Unidos, los cuales no alcanzaban tal grado desde el 2017. De este modo, sería la telenovela más vista de la década en el país americano. Por este motivo, Boyer fue cuestionada sobre cómo se sentía por el éxito que ha tenido la nueva telenovela mexicana.

Angelique Boyer reacciona al éxito de Doménica Montero

Cuándo le mencionaron que no había otra actriz de telenovelas que hubiera logrado el récord en la audiencia, la famosa rápidamente corrigió a la comunicadora y aseguró que no puede ser la primera de ellas.

“Sí las hay, por supuesto que sí. Los tiempos han cambiado y creo que en este tiempo la gente tal vez no veía un melodrama con el que se identificaran tanto, sí lo ha habido”, aseguró.

Siguió: “Sería un poco tonto de mi parte aprovecharme de esto porque sinceramente estamos muy contentos por el resultado, pero también queremos el mismo en México y queremos llegar a todos los hogares, las nuevas generaciones y atraparlos en este melodrama novelero”, agregó.

En redes sociales, destacaron la humildad de la actriz, quien siempre se ha mostrado cercana al público sin caer en polémicas o dramas innecesarios. También celebraron el éxito de la novela. Te dejamos algunas reacciones:

"Angelique es la reina de las novelas“.

"Me fascina Angelique Boyer es una actriz ten completa y ese elenco es de lujo. Y está novela espectacular“.

“Cuando Angelique sale en un proyecto es porque estará bueno“.

“Ella es la nueva reina de las telenovelas”.

La producción de Carlos Bardasano arrasó con 10.7 millones de personas que la vieron tanto en televisión abierta como a través del servicio de streaming ViX.