El regional mexicano sigue rompiendo fronteras y esta vez lo hace de manera histórica, de la mano de Carín León. El cantante sonorense se convirtió en el primer artista mexicano en encabezar el festival Summer Sonic de Japón, uno de los eventos musicales más importantes de Asia.

Sin duda sus presentaciones en Osaka y Tokio marcó un hito para la música latina. Ahora el intérprete continúa su gira mundial, con la que recorrerá ciudades de Estados Unidos como Las Vegas, Fresno, Sacramento y Portland, entre otras.

¡Histórico! Carín León es el primer mexicano en encabezar el Summer Sonic de Japón

El festival Summer Sonic reúne en Japón cada año a miles de fanáticos y a artistas de talla mundial. En esta edición, Carín León compartió cartel con figuras del pop, rock y electrónica, demostrando que el regional mexicano puede conquistar escenarios globales.

La actuación del artista mexicano incluyó éxitos como “Primera cita” y ”Que vuelvas", además de fusiones con sonidos contemporáneos que cautivaron al público japonés y latino que se dio cita en el evento.

El cantante dio dos conciertos en el Summer Sonic: el 14 de agosto en Osaka y el 15 de agosto en Tokio.

“Un sueño cumplido ser parte del festival más importante de Japón. Gracias mi gente. De Sonora para el mundo”, escribió Carín León en Instagram el sábado, junto a un video tras bambalinas.

Además, el intérprete de éxitos como “No es por Acá” y “Te Pedí” también publicó varias fotos y videos de su presentación en el Summer Sonic de Tokio. “Thank you for this welcome for my “Primera cita” in Japan", compartió.

Entre las imágenes, destaca la de una joven japonesa sosteniendo un peluche de Dr. Simi con la playera de la Selección Mexicana, en apoyo a Carín León.

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