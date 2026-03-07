Bad Bunny volvió a sorprender al mundo pues cuando se pensaba que había consagrado con su show de medio tiempo del Super Bowl, ahora conquistó al público asiático.

Durante el Billions Club Live concert en Tokio, Japón, el artista puertorriqueño no sólo interpretó algunos de sus mayores éxitos, sino que lo hizo en versiones inéditas y cantó en su idioma, un regalo especial para el público japonés.

El evento tuvo lugar en el Tipstar Dome, que reunió a miles de asistentes, quienes eran los oyentes más destacados de Japón. Bad Bunny cantó en vivo las 29 canciones que han alcanzado 1 MIL MILLONES de reproducciones en Spotify. El concierto se convirtió en un fenómeno viral gracias a los videos que circulan en redes sociales; así se vivió el concierto.

Bad Bunny canta en japonés y conquista Tokio con el Billions Club Live | VIDEOS

Bad Bunny se presentó ayer en el Tipstar Dome como parte de su show Billions Club Live concert en Tokio.

El momento más comentado de la noche fue cuando el puertorriqueño interpretó “Tití Me Preguntó” en japonés, desatando la euforia de los asistentes. La mezcla de reguetón con su esfuerzo por conectar con su audiencia local fue recibida con ovaciones y aplausos.

Bad Bunny interpretando Titi Me Preguntó en el Billions Club Live concert en Tokyo, Japón 🔥🇯🇵 (en japonés) pic.twitter.com/JBk7LIm9u0 — Bad Bunny DTmF 💎 (@suconejitomalo) March 7, 2026

Uno de los momentos más esperados fue cuando la interpretación de “Yonaguni” de Bad Bunny, pues esta canción originalmente tiene un fragmento en japonés e incluye referencias al país asiático. El público reaccionó con gritos de emoción.

Parte en Japonés de “Yonaguni” en Tokyo, Japón. 🇯🇵🥹

pic.twitter.com/XuAG9HqPkT — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) March 7, 2026

Otros temas que el puertorriqueño interpretó en el Billions Club Live Tokio fueron “Nueva Yol”, “Baile Inolvidable”, “Me Porto Bonito” y “EoO”. Además, Bad Bunny sorprendió a sus fans con una versión salsa de “MÍA”, algo que nunca antes había presentado en un show.

Bad Bunny cantando “MIA” version Salsa por primera vez en el Billions Club Live Tokio, Japón. 🇯🇵 pic.twitter.com/sUMeZOsHd7 — Archive Bad Bunny Fan (@ArchiveBenito) March 7, 2026

Y, por si fuera poco, Bad Bunny causó furor en Japón al interpretar el éxito “Safaera” en compañía de los cantantes Jowell & Randy.

Los videos del Billions Club Live Tokio se viralizaron rápidamente en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde los fanáticos destacaron la energía del público japonés y la capacidad de Bad Bunny para adaptarse a sus fans. De acuerdo con Spotify, el concierto se grabó y se publicará en la plataforma para que más seguidores del reguetonero disfruten de esta experiencia.

El famoso demostró que el sabor y la alegría de Puerto Rico puede traspasar fronteras geográficas y hasta lingüísticas, pues, aunque Benito interpretó casi todos sus éxitos en español, su público vibró y disfrutó al máximo.