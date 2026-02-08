¿Qué decía el balón de Bad Bunny con el que cerró el medio tiempo del Super Bowl 2026?

Esto decía el balón de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Bad Bunny ofreció el show de Medio Tiempo del Super Bowl, el cual se vivió muy emocionante en el Levi’s Stadium de Santa Clara California.

Si bien Bad Bunny no hizo ningún comentario directo con respecto a la política migratoria de Estados Unidos, al final de su presentación, el cantante puertorriqueño mandó un mensaje de unidad escrito en un balón.

Benito, nombre real del cantante de reguetón, caminó por el estadio, enlistando a todos los países del continente americano.

TE RECOMENDAMOS: Inédito Lady Gaga sorprende al cantar y bailar salsa junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

“Dios bendice a América: sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominica, Jamaica, Haití, Las Antillas, Estados Unidos, Canadá y mi patria: Puerto Rico. Seguimos aquí”, señaló Bad Bunny mientras arrojaba un balón que sostenía en la mano.

Bad Bunny nombrando a todos los países que conforman el continente americano y haciendo un friendly reminder de que America no es solo USA🫶🏻🫶🏻 pic.twitter.com/K3Zefd7qRS — Mane (@Manelovekivi) February 9, 2026

¿Qué decía el balón de Bad Bunny?

Bad Bunny mostró a la cámara el balón que tenía en la mano y ahí se pudo observar que éste tenía una leyenda en el cual se leía: “Together, we are America”, en español se traduce como: “Juntos, somos América”.

Esto decía el balón de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 ı Foto: Redes sociales

En redes sociales este mensaje causó revuelo porque Benito Antonio mandó un mensaje de unidad en el Super Bowl 2026, en medio de las violentas redadas contra latinos en Estados Unidos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el cantante se pronuncia en contra de la política migratoria, ya que en la pasada entrega de los Grammy, cuando recibió su premio a Mejor Álbum Urbano el también compositor dijo: “Antes de dar gracias a Dios, diré ICE OUT”.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos seres humanos y somos americanos”, expresó Benito Ocasio en su breve pero poderoso discurso.

En esta ocasión se esperaba que Benito mandara un mensaje al respecto en su presentación del Super Bowl y lo hizo de una manera sutil, pero muy poderosa.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que él no iba asistir al evento deportivo por Bad Bunny, pues sabía que el cantante le mandaría un mensaje al respecto.