Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón en pleno concierto: ‘Se fue una gran leyenda’ | VIDEO

Tras darse a conocer la muerte de Willie Colón, el mundo de la música se vistió de luto y Bad Bunny, uno de los más grandes exponentes de los ritmos latinos actuales, no perdió la oportunidad de dedicar unas palabras durante su concierto en Brasil.

Este fin de semana, Bad Bunny se presentó en Sao Paulo, Brasil como parte de su gira musical Debí Tirar Más Fotos, cuando detuvo su espectáculo del 21 de febrero para rendir un pequeño homenaje a Willie Colón con un emotivo discurso.

Willie Colón ı Foto: FB Willie Colón

En medio de su presentación y frente a su orquesta, Benito Antonio Martínez Ocasio se dirigió a los asistentes con un mensaje breve pero lleno de emoción. “Hoy se fue una gran leyenda que aportó a este género tan hermoso y tan legendario”, dijo.

En ese sentido, el famoso se refirió a Willie como el artista que sirvió como “influencia de todos los caribeños que escucharon música de salsa. ” De parte mía y de Los sobrinos, le deseamos que descanse en paz a Willie Colón", señaló.

La audiencia reaccionó a las declaraciones del artista con aplausos y ovaciones diversas para seguir con el baile, mientras que la redes sociales comenzaron a hacerse virales para reconocer la trayectoria de ‘El Malo del Bronx’.

@remezcla During one of his Brazil shows, #badbunny paid tribute to salsa legend WillieColon, who passed away today at 75 🙏 🎥: @Kisai Ponce ♬ original sound - Remezcla

William Anthony Colón Román nació en Nueva York, pero sus orígenes caribeños lo hicieron llevar en las venas el sonido caribeño que transmitió con herramientas como el trombón. Entre sus temas más emblemáticos destacan:

El gran varón

Idilio

Gitana

Talento de televisión

Juanito Alimaña

Pedro Navaja

Calle luna, calle sol

Aguanilé

Colón destacó por ser compositor, productor, trombonista y activista social, lo cual lo colocaron como figura clave del movimiento salsero, tanto así que hoy artistas de talla internacional como Bad Bunny lo recuerdan como la leyenda que fue en el pasado.