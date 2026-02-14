¿Qué significa que Bad Bunny sea reconocido por la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española?

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, ha logrado que el español, en su variante puertorriqueña, se escuche en escenarios globales como el Super Bowl LX y en giras internacionales que abarcan América, Europa y Asia.

Es por ello que el intérprete de “NUEVAYoL” obtuvo el reconocimiento de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española hace unos días, un hecho que marca un momento histórico en la relación entre la música popular y las instituciones culturales. Pero ¿esto qué significa realmente? Te contamos.

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió el jueves una resolución oficial en la que destaca la “aportación excepcional” del Bad Bunny a la difusión global del español.

En su comunicado, la institución subrayó que Benito es actualmente el intérprete de música popular con mayor proyección internacional y que su obra ha permitido que el idioma alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo.

Esto quiere decir que su obra ha contribuido a difundir y dignificar el idioma español en contextos donde predominan otras lenguas, sobre todo el inglés.

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española también resaltó que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la propuesta artística del cantante. En palabras de la institución: “Pese a la marcada localidad de las referencias y formas lingüísticas empleadas en sus composiciones, su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas”.

Bad Bunny toma el Super Bowl LX ı Foto: AP, Reuters y Especial

El reconocimiento de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española a Bad Bunny tiene varias implicaciones.

El intérprete ha podido ampliar la difusión del idioma español. Ha demostrado que la música urbana puede ser un vehículo poderoso para proyectar el idioma en escenarios globales, rompiendo la hegemonía del inglés existente en la industria musical.

Además, el famoso ha contribuido a que el mundo revalorice la variante de Puerto Rico, ya que sus letras incorporan expresiones locales y giros lingüísticos propios de la isla, lo que ayuda a superar prejuicios hacia las hablas populares y juveniles. Sin embargo, en redes sociales aún hay personas señalando como “no correcta” la forma de hablar de los caribeños.

Otro aspecto importante es que estamos presenciando un cambio en las instituciones lingüísticas. Que una entidad académica reconozca a un artista urbano significa abrir las puertas a nuevas formas de expresión, validando que la lengua evoluciona y se enriquece con las voces de las generaciones actuales.